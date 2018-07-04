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“En büyük katkıyı, onlardan aldım”

MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da ziyaretlerine devam ediyor. Fendoğlu, Kamu-SEN Malatya şube Başkanı Çetin Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Fendoğlu, “En büyük katkıyı, yardımı özellikle Malatya'daki teşkilatımdan, ülkücülerden ve siz değerli Kamu-SEN'in değerli hocalarından aldım” ifadelerini kullandı.

“En büyük katkıyı, onlardan aldım”

MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da ziyaretlerine devam ediyor. Fendoğlu, Kamu-SEN Malatya şube Başkanı Çetin Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Fendoğlu, “En büyük katkıyı, yardımı özellikle Malatya'daki teşkilatımdan, ülkücülerden ve siz değerli Kamu-SEN'in değerli hocalarından aldım” ifadelerini kullandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:47
“En büyük katkıyı, onlardan aldım”

Ziyaret sırasına konuşan Fendoğlu, “24 Haziran'da yapılan seçimlerde Allah'a şükürler olsun ki 16 yıl aradan sonra vekil çıkarttık. Bundan gayet memnun ve mutluyuz. Öncelikli olarak burada il başkanım, ilçe başkanım, ocak başkanım, teşkilat başkanlarım ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğu bu yolda sayın vekilime başarılar diliyorum. Allah ondan razı olsun. 40 güne yakın gece-gündüz demeden oruçlu oruçlu geziler bu sonucu yakaladık” dedi.

“19 YIL SONRA GELEN BİR VEKİLLİĞİN YÜKÜ OMZUMDA”

“Üzerimde 40 yıllık yük var” diyen MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Bu süre zarfında hiçbir kıymetli ülküdaşımın başının öne eğmemesi için de elimden gelen gayreti göstereceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Malatya seçmiş süre içerisinde 16 yıldır veya 19 yıldır sayarsak bu süre zarfında ilgisiz, alakasız, bitik, yitik, itilmiş, ötelenmiş kendini yalnız hisseden çok kıymetli ülküdaşlarıma rastladım bölgenin hepsini gezerken. Hepsinin tek bir isteği vardı; 'Reis başımızı dik tut' bir şey istemiyor musun?’ dedi. Üzerimde 40 yıllık yük var. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ye verdiğimiz söz var ve 19 yıl sonra gelen bir vekilliğin yükü omzumda. Bunda da en büyük katkıyı, yardımı özellikle Malatya'daki teşkilatımdan, ülkücülerden ve siz değerli Kamu-SEN'in değerli hocalarından aldım” ifadelerini kullandı.

Battalgazi MHP İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, “Çıktığımız bu yolda Allah bizi mahcup etmesin. Laf değil, icraat kısmında elimiz daha güçlü. Bir vekilimiz var. Oda inanın bizden daha gayretli, daha heyecanlı. Ülkücülere hizmet aşamasında yoğun cabalar sarf ettiğinizden eminiz” dedi.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan da Malatya'dan MHP'nin vekil çıkarmasından dolayı göğüslerini kabarttıklarını ifade ederek, "Allah başarılarımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin inşallah. Kamu-SEN'in çok kıymetli hocalarına ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun" şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ

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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal FendoğluKamu-SEN Malatya şube Başkanı Çetin TürkyılmazZiyaret
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