Malatya Evet Platformu üyeleri, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Malatya Evet Platformu sözcüsü ve platform üyeleri gazetemizin imtiyaz sahibi Umut Bozkuroğlu tarafından karşılandı.

Ziyaret sırasında platform adına bir açıklamada bulunan Avukat Özcan Çetin referandum ile beraber ülkenin en büyük badirelerden birini daha atlatmış olacağını savundu.

KARDEŞLİĞİN TESİSİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR

Yeni Anayasa ile getirilecek maddeler ile ülkenin kalkınmasında ve istikrar anlamında birçok kazanımın elde edileceğini anlatan Avukat Özcan Çetin, “Yeni Anayasa TBMM tarafından tanzim edildi ve millet olarak bizlere sunuldu. İlk kez darbe sonrası silahların gölgesinde değil demokratik bir atmosferde propaganda yürütülmektedir. İlklerin ruhunu barındıran ve millet iradesinin yansıması olan bu anayasa en büyük hayalimizdi ve bu gerçekleşmektedir. Siyasetin kuşatıcılığı toplumsal barış ve kardeşliğinde tesisine katkı sağlayacaktır. Genç ve etkin bir nüfusa sahip ülkemiz, kendisine dar gelen bu gömlek değişimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alacaktır” dedi. Avukat Özcan ve beraberindeki platform üyeleri ev sahipliğinden dolayı BUSABAH gazetesine teşekkür etti.

SAYILI GÜNLER KALDI

BUSABAH gazetesi imtiyaz sahibi Umut Bozkurtoğlu ise, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yedinci kez referanduma gidiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş referandumuna sayılı günler kaldı. Ülkemiz adına güzel bir sonucun çıkmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile gazetemizi ziyaret eden Evet Platformu Sözcüsü Sayın Özcan Çetin’i gayretli ve samimi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. BUSABAH gazetesi, referandum süresince en çok takip edilen, güvenilir ve tarafsız haberleri ile Malatya kamuoyuna hizmet etmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Evet Platformuna hizmet eden herkese bir kez daha gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor. başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.











SELAHATTİN BAYRAK