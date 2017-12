3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Malatya Valiliği’nin organizesiyle Malatya İl Müftülüğü engellilere yönelik bir kahvaltı programı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen kahvaltı programına Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen ve İl Müftü yardımcıları, Kur’an kursu öğreticileri ve engelli öğrenciler ile engelli vatandaşlar katıldı. Bir görme ve bir işitme engelli Kur’an kursu öğrencilerinin Kuran’ı-ı Kerim tilaveti okumasının ardından programın açılış konuşmasını Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen yaptı.

Misafirlerin çoğunluğunun kendi öğrencileri olduğunu ifade eden Müftü Çimen, gördüğünüz gibi engelli öğrencilerin Kur’an okuyarak engel tanımadığı gösterdiklerini söyledi.

VARLIĞIN SINAVI EN AZ YOKLUK KADAR AĞIRDIR

İnsanın yeryüzünün en şerefli halifesi olduğunu belirten Müftü Çimen, “Ben kendilerine Sayın Valimizin huzurlarında teşekkür ediyorum. İnsan yeryüzünün şerefli halifesidir. Allah için yaratılış, var olan hikmeti Allah’ı tanımak ve ona kul olmaktır. Kulluk makamına imtihanla varılır. Tabi dünya bir imtihan sahnesidir. Ancak bu imtihanın muhatapları sadece yokluktakiler ve mahrum kalanlar sanılmamalıdır. Varlığın sınavı da en az yokluk kadar ağırdır. Engeller ve mahrumiyetler bazen görünür, bazense gizlidir. Dünyadaki engellerin en büyüğü duygu ve davranışlarımızla oluşur. Bir insanın Allah katında değer kazanmasının gönül zenginliğiyle ve ona saygıyla, onun rızasına uygun davranışlarıyla mümkün olacağı unutulmamalıdır. Ben görünmez engellerden Allah bizi korusun diyorum. Bizi insani, ahlaki özelliklerden alıkoyan Allah rızasına perde olan engellerden de bizi Mevla korusun buyuruyorum. İmtihan dünyası olan yaşadığımız şu dünyada Allah’ın ebedi alemde bize vaat ettiği güzelliklere sabırla ulaşmayı da bizlere rabbim lütfetsin diyorum” şeklinde konuştu.

GÜZEL BİR TİLAVET DİNLEDİK

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Ali Kaban ise, “Hakikaten çok duygulandık. Biraz önce müftümüzün ifade ettiği gibi Kur’an’ın engel tanımadığı, Kur’an’ın herkese hitap ettiğini biraz önce bu dünyadan göz nimetini bulamamış, ama gönül nimeti olan, bu dünyada kulak nimetine ulamamış ama yürek nimetini bulmuş olan iki kardeşimizden güzel bir tilavet dinledik. Hakikaten düşünüldüğü zaman Asıl büyük engellin yüreklerde gönüllerde olduğunu görüyoruz. Eğer insanın sevemiyorsanız, kardeşlerimize hizmet edemiyorsanız bu dünyada bundan büyük bir engel yoktur. Ama yüreğimiz gönlümüz insana, insan olana, kendi cinsinden olana, kendi cinsinden olmayana ama insan olanlara yönelmiş ise orada hiçbir engel yoktur. Orada bir sıkıntı da yoktur. Orada inşallah bu dünyada değil belki ama öteki dünyada çok büyük nimetler var. Dinimiz bize bunu söylüyor” diye konuştu.

ŞU DÜNYAYA İNSAN OLMAYA GELDİK

“Belki bu dünyada gözü görmüyor ama belki öbür dünyada hepimizden daha iyi görecek” diyen Vali Kaban, sözlerine şöyle devam etti:

“Belki kulağı duymuyor ama bizden çok çok daha iyi duyacak. Çünkü bizlerin bize verilmiş olan bu göz nimetini, kulak nimetini, ayak nimetini, el nimetine sayabileceğimiz her türlü nimeti ne kadar hakkıyla vererek idrak ettiğimiz ona uygun davrandığımız gerçekten tartışılır. Öyle insanlar var ki şu dünyada görmeyen kardeşlerimiz onları görmedikleri için çok şanslılar. Çünkü insan demeye bin şahit ister. Öyle kötü sözler var ki o kötü sözleri duymadığına duymayan kardeşlerimiz şükrederler. Türküde de dendiği gibi şu dünyaya insan olmaya geldik. Hepimiz beşer olarak doğuyoruz. Fakat bütün mücadelemiz insan olmaktır. Burada güzel olan bir şey, biraz önce Sayın müftümüz de ifade ettiler. Hakikaten Diyanetimiz herkesin Diyaneti olduğunu, tüm kesimlerin diyaneti olduğunu gösterme hususunda son derece çok başarılıdır. Din hepimizin dini, Diyanet hepimizin diyaneti. Bu manada da sadece engelli kardeşlerimize değil her alanda toplumumuzun her kesimine ulaşma hususunda çok hassas davranıyorlar. Bugün de burada onun bir örneği olmak üzere bizi davet ettikleri için geldik, iyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir toplulukla birlikte kahvaltı yapacağız.”

Konuşmaların ardından dua edildi.

MUTLU SARIGÜL