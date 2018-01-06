06 Ocak 2018 Cumartesi

Emre’den istişare vurgusu

7 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Genel Kurulu’nda aday olduğunu açıklayan esnaf Yusuf Ünsal Emre, başkan olması halinde istişare içerisinde olup sorunları çözmeye, sıkıntıları gidermeye çalışacaklarını kaydetti. Emre, “Birçok sorun olduğunu biliyorum, nasip olur kazanırsam sorunları adaletli bir şekilde hep beraber çözeceğiz” dedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:16
Emre’den istişare vurgusu

Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Genel Kuruluna sayılı günler kala adaylar da birer birer adaylık açıklaması yapıyor. 7 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Genel Kurulu’nda aday olduğunu açıklayan esnaf Yusuf Ünsal Emre, bir düğün salonunda düzenlediği toplantıyla minibüsçü esnaflarıyla bir araya geldi.

Toplantıya katılan herkese teşekkür eden Emre, nasip olursa pazar günü Minibüsçüler Ve Servisçiler Odası Başkanlık seçimini gerçekleştireceklerini söyledi.

ALLAH BİZLERİ UTANDIRMASIN

Minibüsçüler Ve Servisçiler Odası Başkanlık seçiminde aday olduğunu dile getirerek, kazanması halinde sorunları istişare yoluyla çözeceklerini vurgulayan Emre, “Şimdiden Cenab-ı Haktan tüm esnafımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Sizlerin de desteği ile kazanırsam tüm esnaf arkadaşlarımla istişare içerisinde olup sorunları çözmeye, sıkıntıları gidermeye çalışacağım. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Biz esnaf arkadaşlarımızın şikayet ve sorunlarını dinlemek; sorunları ve sıkıntıları çözmek olacaktır. Ben de sizin gibi bu işin içerisinden geliyorum. Birçok sorun olduğunu biliyorum, nasip olur kazanırsam sorunları adaletli bir şekilde hep beraber çözeceğiz. Çıktığımız bu yolda Cenab-ı Allah bizleri utandırmasın. Şimdiden tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum” diye konuştu

MUTLU SARIGÜL

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