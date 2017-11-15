“Malatya İl Sınırları İçerisinde Kamu Güvenliği ve Kamu Düzeninin Korunması Amacıyla Hırsızlık Olaylarından veya Aile Efradından Habersiz Ev İçerisinden Alınan Elektronik Eşyalar ile Maddi Değeri Yüksek Hurda Malzemelerin Alım ve Satımına İlişkin Karar” ile ilgili olarak, “İkinci el eşya ve hurda haline getirilen malzemelerin alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinin işletmecilerinin satın aldıkları ikinci el eşya ve hurda malzemeler için tanzim edip eşya ve malzemeyi satana imza ettirecekleri Gider Pusulasında eşya ve malzemeyi satanın kimlik bilgileri (T.C kimlik numarası, isim, soy isim ve doğum tarihi (gün, ay, yıl) bilgileri belirtilecek veya nüfus cüzdanı fotokopisi eklenecektir. 18 yaşından küçük şahıslarda yanlarında veli ya da vasileri bulunmadığı sürece ikinci el eşya ve malzeme alımı yapılmayacaktır. 18 yaşından küçük şahıstan ikinci el eşya ve malzeme alımı yapılması halinde düzenlenecek Gider Pusulasında 18 yaşından küçük şahsın isim ve adres bilgilerinin yanında veli veya vasisine ait isim ve adres bilgileri de yazılarak veli veya vasisine imza ettirilecektir. Bu madde hükümlerine göre tanzim edilen Gider Pusulası, Vergi Usul Kanunu’nun 254. Maddesi gereğince 5 yıl süre ile muhafaza edilecek ve Kolluk Kuvvetleri’nin talebi halinde ibraz edilecektir” şeklinde uyarılar yapıldı.

EN FAZLA 1 HAFTA

“Malatya İlinde İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Açılarak Faaliyette Bulunan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Camlarının İşyerinin İçerisini Göstermeyecek Şekilde Boya, Film, Aynalı Cam, Perde ve Benzeri Engellerle Kapatılmasının Yasaklanmasına Dair Karar” ile ilgili olarak ise, “İş yeri Açma Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin içerisinin görülmesini engelleyecek şekilde camlarını boya, film, aynalı cam, perde ve benzeri ile kapatmaları yasaklanmıştır. Bu karardan sonra yapılan denetimde camları kapalı şekilde faaliyette bulunan iş yeri tespit edilmesi halinde camlarındaki boya, film, aynalı cam, perde ve benzeri engelleri kaldırması için en fazla 1 hafta süre verilir” şeklinde uyarılar yapıldı.

Yine, “Malatya İli Sınırları İçerisinde Açık Alanlarda, Park ve Bahçelerde Ateş Yakılmasının Yasaklanması ve Buna Uymayanlara İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar” ile ilgili olarak da, “Bu karar Malatya il sınırları içinde, metruk yerlerde, parklarda, bahçelerde ve açık alanlarda ısınmak, eğlenmek ve benzeri maksatlarla ateş yakmak ve bu suretle çevreyi rahatsız etmenin yasaklanmasını, yangın olaylarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili makamlarca belirlenmiş piknik alanı, mesire alanı yerleri ve benzeri yerler dışında kalan yerlerde her ne sebep olursa olsun ateş yakmanın yasaklanması; ateş yakmasına izin verilen yerler dahilinde ancak ateşin çevreye sıçramasını ve yayılmasını engelleyecek tedbirler alınarak ateş yakılmasını; 15 yaşından küçüklere ateş yakılmasını sağlayıcı yanıcı, yakıcı(kibrit, çakmak gibi) verilmemesini ve temin edilmemesini kapsar. Bu yasaklara riayet etmeyenler hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyorsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine göre emre aykırı hakaret etmekten işlem yapılır” şeklinde uyarılar bildirildi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ

“Malatya İl Sınırları İçerisinde Oyun, Eğlence veya Şenlik Aracı Olan Piroteknik Maddelerin Muhafazası, Bulundurulması, Satışının Yapılması, Satın Alınması ve Kullanılmasına Dair Valilik Kararı” ile ilgili olarak, “Bu karar Malatya il sınırları içerisinde; havai fişek gösterilerinin ‘Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi’ne sahip yetkili biri olmadan ve mülki amirden izin alınmadan yapılmaması, izin alınsa dahi gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiğinden saat 23.00’ten sonra yapılmasının, eğitim ve sağlık kuruluşlarında ve çevresine, ormanlık alanlar ve tarlalarda, yanıcı, yakıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin dolum depolama alanları ve çevresinde piroteknik maddelerin kullanımının, oyuncak tabanca mantarları, kağıt ya da mukavva kapsüller gibi oyun, eğlence veya şenlik aracı olan patlayıcı maddelerin 18 yaşından küçüklere satılmaması, oyun ve eğlence aracı olan (maytap ve benzeri) patlayıcı maddelerin (milli bayramlar hariç) kamuya açık alanlarda yollarda ve oturma alanlarında kullanılması, ateşlenmesi ve benzeri faaliyetlerde bulunulmasının yasaklanmasını kapsar. Bu kararlara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca işlem yapılır” şeklinde uyarı yapılırken, dağıtım yerleri ile ilgili olarak ise şunlar kaydedildi:

POLİSİ ARAYIP BİLGİ VERİLMELİ…

“Petrol istasyonlarından bidon, pet şişe ve jeneratör, ağaç kesme, çim biçme makinesi ve benzeri ile gelerek akaryakıt almak isteyen şahıslarla ilgili olarak; polis merkezi amirliklerince belirtildiği şekilde akaryakıt almak isteyen ve durumu uygun görülen şahıslara akaryakıt, polis merkezi amirliklerinden belge almadan akaryakıt almak isteyen şahıslara akaryakıt verilmemesi konusunda akaryakıt istasyonlarına gerekli tebliğlerin yapılması, sorumluluk bölgeleri içerisinde bulunan akaryakıtın sağlanması, akaryakıt istasyonlarınca tutulacak defterde; kendilerinden akaryakıt alan şahısların T.C. kimlik numaraları, ad-soyadları, irtibat numarası, adres, araç plaka bilgilerinin yazılması ve polis merkezinden alınan belgelerin muhafaza edilmesi, polis merkezi amirliklerinden belge almadan akaryakıt almak isteyenlerle ilgili olarak istasyon görevlileri tarafından, polis merkezi amirliği veya 155 polis ihbar hattını arayarak bilgi vermeleri, bahsi geçen hususlara uymayan benzin istasyonları hakkında gerekli adli ve İdari işlem açılacağı, hususlarının önemle takibinin yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.”

Tüm ayrıntılar, Malatya Valiliği’nin resmi internet sitesinde bulunuyor.

HABER MERKEZİ