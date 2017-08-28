Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Türkiye’nin çeşitli illerinden 25 tane il ocak başkanı ve 15 tane Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi ile beraber Türkistan gezisine katıldı. Ülkü Ocakları heyeti ilk olarak, Kırgızistan’ı ziyaret ederek burada bulunan soydaşlarla hasret giderdi. Daha sonra sırasıyla Kazakistan ve Özbekistan’a da giden heyet Türkmenistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından yurda dönecek.

Toplamda 14 gün sürecek olan gezinin sonunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de ziyaret etmeyi planlayan ülkücüler, Türkistan gezisinde elde ettikleri izlenimleri MHP Lideri ile paylaşacaklar.

İHA