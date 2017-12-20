MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Biz sosyal devletiz diyoruz. Belediyeci olarak sosyal belediyeciyiz diyoruz. Dolayısıyla sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyoruz. Toplu ulaşım bir haktır. Devlet ‘herkesin toplu ulaşım araçlarına binme hakkı vardır’ diyor. 214 yılında 65 yaş üstü yasası ortaya çıktı. Bizim bunu eleştirme gibi bir hakkımız yok. Bir takım sıkıntılar var mı, tabi ki var” ifadelerinde bulundu.

KANUN NE DERSE O OLUR

Bu konuda vatandaşların daha empatiyle yaklaşması gerektiğini dile getiren Tamgacı, “65 yaş üstü vatandaşlar bizim anamız-babamız. Bu yüzden ben hoşgörü ile bakıyorum. Çünkü ben devletim, o gözlüğümü takıyorum. Sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyorum. Empati yapmamız lazım. Ben şu an 45 yaşındayım. Bizim ne olacağımızı Allah biliyor. Kimse zevk için 20 defa binmiyor. Evden ekmek alamaya gitmiştir. Ben buraya Akçadağ'dan ekmek almaya gelen yaşlıları biliyorum. Daha ucuzsa geliyor. Yine Battalgazi'den geleni biliyorum. Ya da evinde başka ailevi sorunları vardır. Isınmak için bile otobüse bineni bilirim. Gidecek bir yeri yok. Ya kahveye gidecek ya da emekliler parkında oturacak. Orada oturunca da çay içecek. Çay içecek parası da yok. Bir gün içecek ikinci gününe para yok. Dolayısıyla olaya böyle bakın. Kanun çıkartanlar da böyle bakmışlar. Toplumumuz git gide oturuyor. Oturan toplumun da sağlık sorunları daha büyük oluyor. 20 defa otobüse biniyor ama inanın 200 defa da adım atıyor. O yüzden kimsenin kimseyi eleştirmeye hakkı yok. Kanun ne derse o olur ve biz ona uymak zorundayız” diye konuştu.

BÖYLE BİR DÜNYA YOK

Tamgacı, “Vatandaşlarımız ‘tıkış tıkış’ diyor ya, ‘herkes koltuk sayısı ile otursun, daha ayakta hiç yolcu almayalım.’ Böyle bir dünya yok. Böyle bir ulaşım yok. Biz ölçüyoruz kaç ihtiyaç var diye. Geçen sene 150 otobüsümüz vardı. Şu an özel hatlarla beraber 250 tane otobüs var. Sıkıntı varsa çözeriz. Çünkü elimizde yeterli aracımız var. Yeter ki analizini iyi yapalım” sözlerine yer verdi.









TÜRKAN YILDIZ