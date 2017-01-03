İnönü PDR Topluluğu tarafından İnönü Üniversitesi’nden gerçekleştirilen “Empati Engel Tanımaz” etkinliğine öğrenciler de yoğun bir ilgi gösterdi. Etkinlikte, öğrenciler ve vatandaşlar birkaç dakikalığına empati yapmak üzere engellilerin engellerini yaşadı. Topluluk adına yapılan açıklamada ise, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına herkesin ve özellikle gençlerin ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiği ifade edildi.

FARKINDALIK…

İnönü PDR Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, “Empati Engel Tanımaz etkinliğimizi gerçekleştirdik. Engelli birini en iyi engelli biri anlayacaktır. Ama bu, engelsiz birinin engellileri anlamayacağı demek değildir. Gündelik hayatta engelliler birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Ulaşım, fiziksel çevre, eğitim gibi birçok zorluk ile uğraşan bu insanları en çok anlaması gereken engelsiz bireylerdir. Onları anlamalı, sorunlarını analiz etmeli ve içinde bulundukları koşulları mümkün olduğunca düzeltmeliyiz. Engelli bireylere yaklaşımımızda ve yaptığımız işlerde farkındalığımızı ortaya koymalıyız” şeklinde ifadelere yer verildi.

PARKURLAR KURULDU

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“İnönü Üniversitesi PDR Topluluğu olarak engellileri anlamanın en iyi yolunun empati kurmak olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden engelsiz insanlara engellileri anlayabilmeleri için bir fırsat sunmak istedik. Eğer bir kaç dakikalığına bir engel sahibi olsaydık nasıl hissederdik? Günlük hayatta ne gibi zorluklarla karşılaşırdık? Engelsiz insanların bize nasıl yardımcı olmalarını isterdik? Üniversite öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz empati engel tanımaz etkinliğimizde bu soruların cevabını aradık. Kurduğumuz parkurlarla engelsiz insanlara engellileri anlayabilmeleri için elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Günlük hayatımızda fark etmediğimiz ayrıntıların başka insanları ne kadar zorlayabileceğini görmelerini istedik. Örneğin görme engelli insanları anlayabilmek için çeşitli engeller koyduğumuz parkura insanlar gözlerini bağlayarak girdiler ve beyaz baston yardımıyla parkurdan çıkmaya çalıştılar. Görme engelli olmanın nasıl bir his olacağını yaşadılar. Yürüme engelli arkadaşlarımızı anlayabilmek için kurduğumuz parkurda ise kaldırımlardan çıkmaya çalıştılar. Engelli insanları göz önüne almadan gerçekleştirilen şehirleşmenin ne kadar yanlış olduğunu fark ettiler. Hem şimdi hem de gelecekte yaptıkları işleri engelli insanları da göz önüne alarak yapmamızın ne kadar önemli olduğunu söylediler. Umuyoruz ki gerek şu anda görev başında olanlar gerekse de yarın bu görevleri alacak olan biz gençler engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni ardımıza koymamamız gerektiğini unutmayız.”(Fotoğraf:Haber Merkezi)

TÜRKAN YILDIZ