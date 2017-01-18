18 Ocak 2017 Çarşamba

Emniyetten kaçak sigara operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından il girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, toplam 7 bin 637 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

18 Ocak 2017 Çarşamba 14:56
Emniyetten kaçak sigara operasyonu
  Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 12 adet koli içerisinde çeşitli markalarda toplam 7 bin 637 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili adli işlem başlatılmıştır. İlimiz genelinde gümrük kaçağı sigara ticareti yapan şahıslara yönelik kararlı mücadelemiz Malatya halkından almış olduğumuz destekle artarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
İHA
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