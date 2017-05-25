Malatya'da düzenlenen huzur uygulamasında aranan 15 kişi yakalandı.
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:14
Emniyet Genel Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması 6’ adı altında başlatılan operasyonun Malatya ayağında aranan 15 şahıs yakalandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, asayiş uygulamasıyla ilgili basın kuruluşlarına şu bilgilendirme yapıldı:
"Türkiye genelinde umuma açık yer ve sabit yol uygulaması yapılmış olup, bu kapsamda Malatya ilinde 91 ekip, 452 personel, 2 arama köpeği, 18 sabit nokta ve İl ve İlçe merkezlerinde belirlenen umuma açık yerlerde yapılan denetleme sonucu, 3095 şahıs sorgulanmış, Aranan 15 şahıs yakalanmış, 6 şahıs hakkında adli/idari işlem yapılmış, 487 araç kontrol edilmiş, 36 araca cezai işlem uygulanmış, 166 iş yeri kontrol edilmiştir. Ekiplerimiz 3 İş yerine cezai işlem uygulanmıştır. Yine ekiplerimizce şahıs ve araçlara toplamda 17 bin 95 TL ceza uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda 2 tabanca, 23 mermi, 17 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçluyla mücadelemiz devam edecek olup, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için 24 saat görev başında olacağız.”
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