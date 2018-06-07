Emniyetten aylık bilanço 7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 ay içerisinde 7 faili meçhul olayı aydınlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya’nın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 1 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimleri açıkladı.

Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

“TEM ve KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’nin ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 128 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 19 şahıs tutuklanmış, 67 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 15 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıl, 9 şahıs firari olarak aranmakta olup 18 şahsın işlemleri ise devam etmektedir.

Ayrıca FETÖ/PDY’ye yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 36 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan, 29 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 7 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

9 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda; 5607 Sayılı Kanun Kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 9 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kg nargile tütünü, 9 adet elektronik sigara geçirilmiştir.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Şüphelinin yapılan aramasında 30 adet sikke ele geçirilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan (Sahte Nüfus Cüzdanı) (1) şüpheli hakkında işlem yapılmış. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardındın serbest bırakılmıştır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda meydana gelen toplam 18 olayda; 11 kg . 681 gr.(Eroin), 128,65 gr. (Kubar esrar), 6 gr. (Sentetik Kannabinoid), 20 gr. Metamfetamin, 136 adet (Ecstasy), 38 adet (Yeşil Reçeteye tabi hap) ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyonlar neticesinde 18 olayda 33 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

61 BİN KİŞİNİN GBT’Sİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerimizce (Battalgazi ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 61 bin 679 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 327 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 36 ruhsatsız tabanca, 27 kuru sıkı tabanca, 29 av tüfeği, 64 adet av tüfeği kartuşu, 256 adet çeşitli çaplarda fişek, 145 adet uyuşturucu hap, 44 kesici alet ele geçirilmiş, 7 faili meçhul olay aydınlatılmıştır.

Ahlak Büro Amirliğimiz ekipleri tarafından Mayıs ayı içerisinde 1072 sayılı Kanun kapsamında 5 adet paramatik diye tabir edilen oyun aletine el konulmuş, ayrıca 5326 sayılı Kanun kapsamında tombala oynatan iş yerlerine yapılan baskınlarda 179 şahsa 46 bin 546 TL idari para cezası uygulanmış, 3 tombala makinası, 12 farklı markalarda televizyon ve 4 kameraya el konulmuş olup iş yerleri hakkında adli soruşturma başlatılmıştır.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 1 şahsa Kimlik Bildirim Sistemine bağlanmadan günlük kiralama işi yaptığından dolayı 11 bin 885 TL idari para cezası uygulanmıştır.

SAHTE YEŞİL REÇETE HAZIRLAMAK…

Ayrıca sahte yeşil reçete hazırlamak suretiyle, yeşil reçeteye tabi ilaçları temin etmek, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili yapılan operasyon neticesinde, 15 şüpheli hakkında işlem yapılmış, yapılan operasyonda 11 tane doktor kaşesi bulunan sahte reçete ele geçirilmiştir.

2 MİLYON TL CEZA

Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise, 51 bin 217 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 2 bin 354 araç sürücüsü ve 8 bin 737 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 2 milyon 549 bin 682 TL cezai işlem uygulanmıştır.

97 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 505 araç trafikten men edilmiştir, 3 araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men edilirken, yine 8 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır. 59 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 21 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır. 22 bin 970 sivil denetim, 39 okul servisi denetimi yapılmıştır.

Ayrıca ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.”