İftar programına İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kanbur, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Baro Başkanı Enver Han, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi, emniyet personeli ve aileleri ile basın mensupları katıldı.

Bölge Trafik Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programda oruçların açılmasının ardından İl Müftüsü Ümit Çimen’in okuduğu yemek duası sonrası İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal selamlama konuşması gerçekleştirdi.

AZİM VE KARARLILIKLA…

Müdür Dr. Urhal, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, Emniyet Teşkilatının kanunlardan aldığı güç ve milletten aldığı destekle ülkede huzur ve güven ortamını bozabilecek, her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmak için geçmişte olduğu gibi bu günde aynı azim ve kararlılıkla görev yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Urhal, ülke olarak hassas günlerden geçildiğini bu günlerde ülkenin birliğine, beraberliğine, milletin birbirleriyle olan sevgi ve kardeşliğine yapılan saldırıları ve milli birliğe kast eden teröre karşı mücadelelerinin kararlı bir şekilde sürdürülmekte olduğunu ve bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.



















ÖMER ALİ DELİBAŞ