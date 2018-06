Emniyet Müdüründen sevgi ve güven vurgusu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar yemeği programı gerçekleştirildi. Malatya Polisevi’nde düzenlenen iftar programına Vali Ali Kaban, 2’nci Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Baro Başkanı Enver Han, STK temsilcileri, gazeteciler ve emniyet teşkilatı personelleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ve iftar yemeğinden sonra konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, bu iftar yemeğinde bir arada olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, katılan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

BASINIMIZIN DEĞERLİ TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTEYİZ

Emniyet teşkilatının kararlılıkla görevini yapmaya devam ettiğini belirten Dr. Urhal, şunları kaydetti:

“Bugün bu iftar yemeğinde; siz değerli konuklarımız ve mesai mefhumu gözetmeksizin, ülkemizin ve Malatya ilimizin, huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler üstlenen personelimiz ve görevleri esnasında yaralanarak gazi olan personelimiz ile basınımızın değerli temsilcileriyle birlikteyiz. Emniyet Teşkilatımız, kanunlardan aldığı güç ve yüce milletimizden aldığı destekle, ülkemizde huzur ve güven ortamını bozabilecek her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmak için geçmişte olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla görev yapmaya devam etmektedir. Vatanımızın her köşesinde ve bayrağımızın dalgalandığı her yerde, huzurun inşası ve asayişin temininde özverili çalışmalarıyla göz dolduran Teşkilatımız, özellikle son dönemlerde başta terörle mücadele, devletimizin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, suçluların adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde, büyük bir özveri, gayret ve fedakârlıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Dolayısıyla, bizler için milletimizin sevgisini ve güvenini en üst seviyede kazanmak, gurur ve mutluluk kaynağımızdır.”

ÖZVERİLERİ BÜTÜN TAKDİRLERİN ÜZERİNDE

Basın olgusunun müstesna bir meslek olduğunu vurgulayan Dr. Urhal, “Bilindiği gibi basın olgusu, yazılı ve görsel basınımızda görev yapanlar açısından halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan birbirinden değerli gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Basın kuruluşları faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi, o bölge insanın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dilidir. Çevresinde olup bitenlerin vatandaşlara doğru ve objektif bir biçimde yansıtılması, halkın düşünce ve taleplerinin yöneticilere duyurulması, ülkenin içinde bulunduğu sorunların ve bu sorunların çözümlerinin görüşülüp değerlendirilmesi, yönetim mekanizmasının kamuoyu adına denetlenmesi gibi önemli görevlerin basının sorumluluğunda olduğu, halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında bizler gibi görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir” diye konuştu.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM

Dr. Urhal, “Bu iftar yemeği vesileyle, Malatya ilimizin huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için, üstün görev anlayışı ile zaman mefhumu gözetmeden yoğun gayret sarf eden, tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine ve kıymetli basın mensuplarına da bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca, Varlıklarıyla en büyük makama, insanın elde etmek isteyebileceği en yüce mertebeye, şahadete eren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, kıymetli misafirlerimize ve meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

