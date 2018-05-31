Emniyet Müdürlüğünden iftar

Polisevinde verilen iftar yemeğine, Vali Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta,İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Baro Başkanı Enver Han, İl Müftüsü Ümit Çimen ile şehit aileleri ve gaziler ve basın mensupları katıldı. İftar yemeğinin ardında bir konuşma yapan Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, teşkilatın kanunlardan aldığı güç, milletten aldığı destekle ülkede huzur ve güven ortamını bozabilecek her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmak için azim ve kararlılıkla görev yaptığını belirtti.

Emniyet Müdürü Urhal basın mensuplarının da halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran müstesna bir meslek olduğunu belirterek, yazılı ve görsel basının da kamu vicdanının sesi olduğunu ifade etti.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, iftarın adından dua etti.

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