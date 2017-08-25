Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Kurban Bayramı ve öncesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla 26 Ağustos 2017 günü saat 08:00’dan 04 Eylül 2017 günü saat 24:00’a kadar il merkezinde ve ilçelerinde güvenlik önlemlerini artıracak. Özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve trafik önlemlerine ek olarak Kurban Bayramı tatili boyunca gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacak.

ASAYİŞ YÖNÜNDEN

Hayvan pazarı, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu ana caddelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunulacak

ilgili ekip sayısı artırılarak, denetim ve kontroller sıklaştırılacak. Şehrin hareketli noktaları

yaya devriyeler, motorize ekipler, resmi ve sivil ekipler tarafından sık sık kontrol edilecek. Malatyalıların can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tesis edebilmek, bayram öncesi,

bayram günleri ve bayram sonrası olmak üzere il merkezinde meydana gelebilecek asayiş

olaylarını önlemek ve meydana gelen olaylara ise anında müdahale etmek amacıyla; şehrin

her noktasında asayiş önlemleri takviye kuvvetlerle güçlendirilecek.

KAPILARI KİLİTLEYİN, PENCERELERİ AÇIK BIRAKMAYIN

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince muhtemel hırsızlık olaylarına karşı güvenlik tedbirlerinin alınacağı, vatandaşların tatil ve alışveriş amaçlı olarak ikametlerinde bulunmamaları durumunda ikamet ve balkon kapılarını kilitlemesi, pencerelerini açık bırakmaması gibi tedbirlerin alınması konusunda duyarlı bulunmalarının uygun olacağı belirtildi. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi

veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men

edilebilmesi amacıyla yapılacak denetimlerin arttırılacağı bildirilirken, meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla sabit ve şok uygulamalar yapılacağı da ifade edildi. Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkarak trafikte görülmesi halinde zabıta ve ilgili kurumlarla ortak hareket edileceği, kurbanlık hayvanların sevkiyatlarında hırsızlık olaylarına yönelik kontrollerin yapılacağı vurgulandı.

TRAFİK YÖNÜNDEN

26 Ağustos Cumartesi gününden başlayarak 04 Eylül Pazar günü sona erecek olan 10 günlük idari izin ve Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, vatandaşların bayramı aileleri ve yakınları ile birlikte güvenli bir trafik ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm trafik tedbirleri alınacak. Arefe ve bayram günlerinde mezarlıklarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik şehitlik ve mezarlıklar civarında gerekli görevlendirmeler yapılacak. Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bayram süresince Malatya’da üzücü kazaların meydana gelmemesi için motorize trafik ekipleri, MOBESE görevlileri, motosikletli ekipler ve yaya görevlilerinin yol ve trafik durumuna göre denetimlerini sürdüreceği, vatandaşların seyahatleri süresince trafik kurallarına eksiksiz olarak uymaları gerektiği kaydedildi. Açıklamada, “Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan D-300 Devlet Karayolunun ilimiz şehir merkezinden geçmesi nedeniyle yol üzerinde oluşacak trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak; trafik ekiplerimizce aşırı hız, kırmızı ışık ve emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verilecektir. Şehirlerarası otobüs terminalinde trafik görevlilerimiz tarafından, ilimize giriş ve çıkış yapan otobüslerin denetimleri yapılacaktır” denildi.

ŞİKAYET VE İHBARLAR İÇİN: 155 POLİS İMDAT HATTI

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Trafik; Sevgi, Saygı ve Hoşgörüyle Güzeldir’ anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücüler başta olmak üzere trafik kurallarına riayet etmelerini, trafik kural ihlallerinden kaçınmalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, kendi hususi araçları ile bayram alışverişi nedeniyle trafiğin yoğun olacağı, güzergâhların dışında alternatif yolları kullanmalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğu bilinci içerisinde sevdikleriyle beraber kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyoruz. Vatandaşlarımız, meydana gelen olaylar ile ilgili ihbar ve şikayetlerini 155 Polis İmdat hattını arayarak yapabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ