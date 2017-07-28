28 Temmuz 2017 Cuma

UYANIK OLACAĞIZ!

Emniyet kemeri kontrolü yapıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine yönelik emniyet kemeri denetimi yaptı. Bu kapsamda 335 sürücüye 31 bin 825 TL para cezası kesildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 10:40
Emniyet kemeri kontrolü yapıldı

  Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine yönelik emniyet kemeri denetimi yaptı. Denetimde 335 sürücüye ceza maddesi karşılığı 31 bin 825 TL ceza tatbik edildi.

“DUYARLI OLUN”
  Konuyla alakalı olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bin 81 adet araç sürücüsü emniyet kemeri kullanma denetime tabi tutularak kontrol edilmiş, 335 sürücüye ceza maddesi karşılığı 31 bin 825 TL ceza tatbik edilmiştir. Denetimi yapılan tüm araç sürücülerine, uygulamayı yapan ekip görevlilerimizce emniyet kemeri kullanmanın hayati önem taşıdığı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak, sürücülerin bu konuda duyarlı olması gerektiği anlatılmıştır” denildi.

HABER MERKEZİ
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