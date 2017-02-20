Malatya şehri, günler öncesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine hazırlandı. Türk bayrakları İnönü Caddesi’ni kırmızı beyaza boyarken, temizlik görevlileri her zamankinden daha fazla efor sarf etti.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE

Malatya Valiliği ve Malatya Emniyet Müdürlüğü ise, ziyareti öncesinde güvenlik önlemi planlaması gerçekleştirdi. Cumartesi günü Malatya Valiliği önünde polislerin katılımıyla açık hava toplantısı yapıldı. sabah saatlerinde başlayan toplantı, verilen direktiflerle son buldu. Sadece Malatya değil, çevre illerden de polis desteği alındı. Edinilen bilgilere göre, Adana Elazığ, Kayseri, Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan polisler takviye edildi.

YÜK KAMYONLARI KAPATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting yapacağı miting alınana giden yol güzergâhında güvenlik gerekçesi ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait yük kamyonları ile yolu kapattı. Miting alanı da aynı şekilde kamyonlarla çember içerisine alındı. Yüksek binaların üzerine çıkan Özel Harekat Polisleri, Malatya’yı kuş bakışı kontrol etti.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Malatya’daki kontrol noktaları, polisin öncelikli takip alanlarıydı. Şehre giren-çıkan araçlar didik didik arandı. Kimlik kontrolleri yapılırken, şüpheli hiçbir duruma rastlanmadı. Bu arada, miting alanının yan tarafında bulunan alışveriş merkezi de polisin kontrolündeydi. Onlarca polis, alışveriş merkezinin katlarında gezdi, güvenliği sağladı. Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve ekibi, alışveriş merkezinin çatı katında ekibiyle birlikte Malatya’yı gözlemledi. Mitingin başlamasına saatler kala çatıya konuşlanan ekipler, bir dakika olsun dinlenmeden denetimini sürdürdü.

ÜCRETSİZ TAŞIMA

Öte yandan miting alanına minibüsler ve servisler ücretsiz taşıma yaptı. Defalarca sefer yapan minibüsler, tıklım tıklım doldu. Polis ekipleri ise İnönü Caddesi Polisevi’nden başlayarak Dedekorkut’a kadar yolu trafiğe kapattı. Kapalı yola sadece minibüsler, servisler ve vatandaşlar girebildi.

ERDOĞAN ATKILARI, BAYRAKLARI SATILDI

Mitingi ve soğuk havayı fırsat bilen satıcılar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yazılı olduğu atkı ve bereleri tezgahlarında sergiledi. Henüz 12 yaşlarında olan iki çocuk da, hem Erdoğan sevgisi hem de okul harçlıklarını çıkarabilmek için minik tezgahlarının başında satışlarını yaptılar. BUSABAH’a poz veren iki minik adam, sonrasında miting alanına koştu.

TAHİR ÖZÇELİK