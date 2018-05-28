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Emlak Vergisinde son ödeme 31 Mayıs

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, 2018 yılı Emlak Vergisi 1.taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2018 olduğunu açıkladı. 

Emlak Vergisinde son ödeme 31 Mayıs

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, 2018 yılı Emlak Vergisi 1.taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2018 olduğunu açıkladı. 

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:49
Emlak Vergisinde son ödeme 31 Mayıs

Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Başkan Yardımcısı Zafer, "Vatandaşlarımız ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki hizmet binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki tahsilat veznelerimizden ve ‘yesilyurt.bel.tr’ sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 31 Mayıs 2018 günü saat 17:00’e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu. 
Borç yapılandırması için müracaatların da devam ettiğini hatırlatan Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, "7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte emlak, çevre temizlik, eğlence ve ilan reklam vergileri yeniden yapılandırılıyor. Mükelleflerin isteğine göre peşin ya da 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde yapılandırma yapılacak olup taksitlerin iki ayda bir ödeme kolayları mevcuttur. Vatandaşlar yapılandırma tarihine bakılmaksızın kanun kapsamında 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Yeşilyurt Belediyesine ait tüm borçları yapılandırılabilecek.2018 yılı vergileri ise yapılandırma kapsamına dahil değildir” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVergiödeme
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