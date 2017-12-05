Verilen bilgilere göre, ocak ayında emekliler zam yağmuruna tutulacak. Enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı belirtilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Tangüner, daha önceleri emekliler için yine zam verileceğinin söylendiğini hatırlattı.

ŞİMDİLİK BİR ŞEY DİYEMİYORUZ

Verilecek zam oranını henüz belli olmadığını dile getiren Başkan Tangüner, “Daha önce 3-4 defa Devlet İstatistik Kurumu tarafından emekliler için bazı rakamlar telaffuz edildi. Fakat bu rakamlar emeklilere verilmeyene kadar inanmıyoruz. Çünkü daha zam oranlarında 3.57 denildi, 2’nci 6 ay için 4.15 denildi, tekrar 2’nci 6 ay için 5,3 dendi. Sürekli bizler zam oranları telaffuz edildi. Sıhhatli bir şey denmedi. Bu ayın sonuna doğru belki emeklilere verilecek olan zam oranını belirtirler. Ne Genel Merkezimiz kesin bir bilgi verebiliyor ne de bizler kesin bir bilgi emekliler için verebiliyoruz. 3-4 kez verilen rakamlar sürekli değişti. Bu yüzden biz şu anda bir şey diyemiyoruz. Zamanı gelince 3,6-3,7 civarında zam verileceğini tahmin ediyoruz. Belki bu düşer veya belki 1-2 puan artış gösterir. Bu rakamın da Aralık ayının sonuna doğru belli olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

EMEKLİLER ÇOK SIKINTI İÇERİSİNDE

Emeklilerin sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Başkan Tangüner, “Aldığımız maaş yeterli değil. Emekliler çok perişan. Emekliler simit satıyor, ayakkabı boyacılığı yapıyor, çöplerden ekmek toplayıp da topladıkları ekmekleri götürüp hayvan yetiştiricilerine satıyorlar ki, 3-5 kuruş kazansınlar. Emeklilere bir şeyler yapılması gerekiyor. Çok sıkıntı içerisinde emekliler” dedi.

MUTLU SARIGÜL