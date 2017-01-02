Uzun zamandan bu yana emeklilerin merakla beklediği promosyon sonuçları açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı promosyon rakamları emeklileri pek memnun etmedi. “1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000-2000 arası alanlara 375 lira, 2000 lira üzeri alanlara 450 lira ödeme yapılacak” olan yeni promosyon rakamlarını değerlendiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner ve Malatyalı emekliler BUSABAH’a konuştular.

Başbakan Biali Yıldırım’dan daha fazla miktarda bir promosyon beklediklerini dile getiren Başkan Tangüner, emeklilere çok cüzi bir miktarda promosyon verildiğini söyledi.

TANGÜNER: İLERİDE EMEKLİLERİMİZ SEVİNDİRİLEBİLİR

Başkan Tangüner, bu miktarın da hiç yoktan iyi olduğunu kaydederek, “Daha önce 900 liralardan, bin liralardan bahsedilirken malumunuz en üst miktar 450 lira, 2 bin liranın altında alanlara 375 lira ve bin liranın altında alanlar için de 300 lira gibi cüzi bir para verildi. Bu para da bir yıllık için değil 3 yıllık için verildi. Bizim beklediğimiz bu değildi. Fakat maalesef Sayın Başbakanımız böyle bir karar verdi. Yine de hiç yoktan iyidir. En azından bu bir başlangıç. Eğer emeklilerimiz vefat etmezlerse 3-5 kuruş daha iyileştirme yapılarak emeklilerimizi sevindirebilirler” şeklinde konuştu.

KARAGÖZ: UMUTLANDIK

Nurettin Karagöz isimli emekli ise, emeklilerin görmezden gelindiğini ileri sürdü. Karagöz, “Uzun zamandan bu ya ha promosyon verildi, ha verilecek diyerek bizleri oyaladılar. Biz umutlandık ama görüşme masasından bir sonuç alınamadı. En son görüşme de ise bize verilen miktarı az bulan Sayın Başbakanımız, rakamı az bularak bizzat kendisi bankalarla görüşeceğini söylemesi bizleri gerçekten umutlandırdı. Ancak umudumuz boşa çıktı. Verilen rakam bizleri sevindirmedi. Demek ki, bizlere verilen kıymet 300 liralıkmış” dedi.

ALTUN: YİNE DE BİR EMEKLİ İÇİN İYİ PARA

Kendilerine kıymet verilmesini isteyen başka bir emekli Mehmet Altun da, “Kimileri aylık binlerce para alır, kimileri de umduğu 5 kuruşluk parayı alamaz. Aldığımız bin liranın üzerinde bir maaş. Biz sadece seçim zamanı bizlere verilen kıymetin devam etmesini istiyoruz. Başbakanımız sağ olsun, yine bizler için işini gücünü bıraktı, bankalarla pazarlık yaptı. Allah razı olsun, beklentimizin altın da olsa yine de bir emekli için iyi para. Umarım ileriki dönemlerde, beklentilerimize uygun paralar verilir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL