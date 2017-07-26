Malatya’da emekliler için TOKİ konutları yapılması adına 3 yer ayrılmasına rağmen hale temelin atılmaması kafalarda soru işareti bırakıyor. Konutların temelinin ne zaman atılacağı bilinmezken konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, konutlarla ilgili 10 gün önce Ankara’ya gidip bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

GÖRÜŞMELER YAPTIK

Ankara’da Genel Başkanlarıyla birlikte TOKİ Başkan Vekiliyle görüştüklerini açıklayan Başkan Tangüner, “Her Ankara’ya gittiğimiz de geneldeki gündem maddemiz emekliler için yaptırılması düşünülen TOKİ konutları oluyor. Bizler Ankara’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda TOKİ’yle ilgili görüşmeler yaptık. Genel Başkanımızla birlikte TOKİ Başkanıyla görüştük. Başkan Vekili Malatyalı ve bize sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Bunu inşallah en kısa zamanda hayata geçireceklerini ve bu yıl içerisinde birinci etapta temelin atılacağını söylediler. Bizler ise bütün emekli arkadaşlarımıza dilimizin döndüğü kadarıyla söylüyoruz. Emekliler için yapılacak TOKİ konutlarının yerleri daha önceden belirlenmişti. İlk etap TOKİ konutları şehir göstereni geçtikten sonra Villa Kent konutlarının karşısına yapılacak. Bu yıl temelin atılmasını umut ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

BU YIL YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

TOKİ konutları için umutlu olduklarını dile getiren Başkan Tangüner, “Hükümet yetkililerinin de destek olması gerekiyor ki bize finans sağlanabilsin. Hatta Finansman Daire Başkanlığından da bize yazı geldi. Bu yazıda emekliler için yapılması planlanan konutların Acil Eylem Planı’na alındığı söyleniyor. Biliyorsunuz Acil Eylem Planı, Güneydoğu hadiselerinde evleri PKK’dan dolayı yıkılanlar için Hükümetimizin çıkartmış olduğu bir eylem planı. Bizi de bu plan içerisine aldılar. Bizler konutlarımızın inşallah bu yıl yapılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Malatya dâhil hiçbir ilde emekliler için yapılacak konutların temeli atılmadı. Diğer şubelerimizin de arsaları hazır. Biz umutluyuz. Siyasilerimiz de buna destek veriyor. Gerek Bakanımız gerekse Genel Başkan Yardımcımız ve diğer milletvekillerimiz. Bizlere ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ediyorlar. Her şeyimiz hazır, bekliyoruz. Sadece emekli arkadaşlarımız biraz daha sabırlı olsunlar” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL