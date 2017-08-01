01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

EMEKLİLERE BÜYÜK FIRSATLAR…

Emeklilere verilen değerin, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri olduğunu söyleyen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, emeklilere birçok fırsat sunduklarını söyledi. Özark, bu kapsamda emekli maaşını 3 yıl boyunca DenizBank’tan alma sözü veren emeklilere 450 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı verdiklerini ve emekli tanıdıklarını DenizBank’a yönlendiren tüm müşterilere, yönlendirdikleri her emekli için de 100 TL nakit hediye ettiklerini ifade etti.

01 Ağustos 2017 Salı 12:46
EMEKLİLERE BÜYÜK FIRSATLAR…

  Oğuzhan Özark , “DenizBank, yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilerimizin hayatını Deniz’de güzel kılmak için var gücüyle çalışıyor. Bugün Türkiye’de 12 milyona yakın emeklimiz bulunuyor. Emeklilere verilen değerin ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri olduğunu düşünüyoruz. DenizBank ailesi olarak amacımız, emeklilerimizin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üretmenin yanında sosyal hayatlarına da dokunmak ve bu güzel dönemlerini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak. İmzaladığımız protokol kapsamında, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma sözü veren emeklilerimiz 450 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı yakalıyor. Üstelik emekli tanıdıklarını bankamıza yönlendiren tüm müşterilerimize yönlendirdikleri her emekli için 100 TL nakit hediye ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“HAYAT DENİZ’DE GÜZEL”
  Kampanyalarının yanı sıra emeklilerin birçok bankacılık hizmetinde de ayrıcalıklı olduklarını da sözlerine ekleyen Özark, “Türkiye’deki 704 şubemizden öncelikli hizmet alabilen emeklilerimiz, 5bini aşkın DenizBank ve PTT ATM’sinden, ayrıca yurtdışındaki tüm banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme işlemi yapabiliyor. Şubelerimizde sıra beklemeden işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. İhtiyaç, Taşıt ve Konut kredilerinde indirimli faiz oranları, başka bankalardaki kredi borçları için özel taksit ve vade avantajlarından faydalanıyor, uzun yıllar çalışıp biriktirdikleri birikimlerine özel mevduat faiz oranı ile daha fazla değer katabiliyorlar. Ayrıca marka işbirliklerimiz ile emeklilerimiz birçok indirim kampanyasından faydalanabiliyor. Diğer yandan Türkiye’de sadece emeklilerimize özel tasarlanmış ilk kredi kartı olan Emekli Bonus ile emeklilerimize özel birçok ayrıcalık sunuyoruz. Emeklilerimiz alışverişlerini taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanabiliyor. Anlaşmalı üye işyerlerinden indirimli alışveriş yapan emeklilerimiz elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarına dönemsel kampanyalarla indirim kazanabiliyor. Eczane, market vb. harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arıza, çilingir, cam kırılması gibi durumlarda da birçok avantajlı hizmetten faydalanabiliyorlar.  Bundan sonra da emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edecek ve emeklilerimizin beklentilerinin ötesinde hizmet vererek örnek gösterilen bir banka olmayı sürdüreceğiz. Emeklilerimize ‘Hürmetlerimizle’ yaklaşımını benimseyen bir banka olarak büyüklerimizin hayatını Deniz’de güzel kılmak, ilk arzumuz” sözlerini kaydetti. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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