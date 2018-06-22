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EMEKLİLER ZAM BEKLENTİSİNDE

SSK ve Bağ-Kur’lularda temmuz ayında yüzde 7.27 oranında tahmini zam verileceğini değerlendiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, “Yüzde 7.27 oranı emeklilere verilirse bu iyi bir rakam. Gerçi hayat pahalı, enflasyon var ama verilen zamlar normal. Eğer bu oran emeklilere verilirse bizler çok memnun kalırız” dedi.

EMEKLİLER ZAM BEKLENTİSİNDE

SSK ve Bağ-Kur’lularda temmuz ayında yüzde 7.27 oranında tahmini zam verileceğini değerlendiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, “Yüzde 7.27 oranı emeklilere verilirse bu iyi bir rakam. Gerçi hayat pahalı, enflasyon var ama verilen zamlar normal. Eğer bu oran emeklilere verilirse bizler çok memnun kalırız” dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 11:20
EMEKLİLER ZAM BEKLENTİSİNDE

Emeklilerin temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 7.27, memurlarda yüzde 6.77 olarak tahmin edilirken, maaşlarla birlikte ek ödeme de artacak. Ayrıca ek ödeme oranının yükseltilmesi gündemde. Konuyla ilgili düşüncelerini BUSABAH gazetesine anlatan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, emeklilerin temmuz zammının gündemde olduğunu dile getirdi.

YÜZDE 7.27 ZAM ORANI DEĞİŞEBİLİR

Bu oranın emeklilere verilmesi halinde emeklilerin bir nebze rahat edeceğini ifade eden Başkan Tangüner, “Emeklilere verilmesi planlanan ek ödemede bir iyileşme olacak. Ancak SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 7.27 zam oranı değişebilir. Daha önce Devlet İstatistik Kurumu zam oranına geçen hafta yüzde ‘6.39’ dendi. Ancak bize verilecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı yüzde 6.30-7 civarında olur. Yüzde 7.27 oranı emeklilere verilirse bu iyi bir rakam. Gerçi hayat pahalı, enflasyon var ama verilen zamlar normal. Zaten memur emeklisine de hemen hemen o kadar verildi. Eğer bu oran emeklilere verilirse bizler çok memnun kalırız” şeklinde konuştu.

MAAŞIN YÜZDE 25’İ KESİLMİŞ OLUYOR

Bazı emeklilerin çok düşük maaş aldığını hatırlatan Başkan Tangüner, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek olan bu zam oranını daha önce duymuştuk. Emeklilerin bazısı çok düşük maaş alıyor. Bir emekli öldüğünde hanımına maaşı kalıyor. Ve bu maaşın yüzde 25’i kesilmiş oluyor. Ve maaşı bayağı düşüyor. Bu vatandaşımıza yüzde 7’de verilirse buda yaklaşık 60 TL’ye denk geliyor. Eğer bu vatandaşımız ortalama bin, bin 500 liranın üzerinde maaş almış olsalardı buna verilecek zamda 130 TL civarında gelirdi. Sistemde bir değişiklik oldu. 3 gün önce bir arkadaşımız emekli oldu 935 TL maaşı geldi. Bu arkadaşımız eğer 10 yıl önce emekli olmuş olsaydı bu arkadaşımızın aynı prim gün sayısına göre maaşı 2 bin liranın üzerindeydi. Sistemde bir karışıklık var. Buna göre bizim kaybımız yüzde 20 civarında. Bu da düzeltilirse çok iyi olur ve memnun kalırız” diye konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 22.06.2018 12:17
Anahtar Kelimeler:
Mehmet TangünerZamEmeklilerMalatya
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