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Emekliler yüzde 10.65’i yetersiz buldu

Emeklilere yüzde 10.65 oranında zam verilmesinin yetersiz olacağını dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, verilecek oranın yüzde 13 civarında olması gerektiğini kaydetti.

Emekliler yüzde 10.65’i yetersiz buldu

Emeklilere yüzde 10.65 oranında zam verilmesinin yetersiz olacağını dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, verilecek oranın yüzde 13 civarında olması gerektiğini kaydetti.

23 Ekim 2018 Salı 10:51
Emekliler yüzde 10.65’i yetersiz buldu

Emekliler ocak ayı zammını merakla bekliyor. Yaklaşık 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı belirleyecek. Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. Yüzde 13.78'lik artış ise maaşları 140,75 ile 674,14 lira arasında yükseltecek. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, yıllık enflasyonun bugün itibariyle yüzde 24 civarında olduğunu söyledi.

“EMEKLİLER PERİŞAN”

Başkan Tangüner, “Her şeyin pahalandığı zaten malum. Ben verilecek olan zam oranını yeterli bulmuyorum. Çünkü bunu defalarca dile getiriyoruz ve emekliler gerçekten perişan ve sıkıntı içerisindeler. Her şey ateş pahası. Yine devlet ne verirse emeklilere Allah razı olsun. Bu oranı bize vermeyebilirdi de. Çünkü Hükûmet ve devletimiz bayağı sıkıntı içerisinde. Bir taraftan harpteyiz bir taraftan ekonomik sıkıntılar var. Vatandaşlar kafasına göre zam yapıyor. Bundan dolayı da Hükûmetin vereceği oranda bu olur diye düşünüyorum. Ama ben bu oranı yetersiz görüyorum” şeklinde konuştu.

EMEKLİLERİN ALDIĞI MAAŞ ORTADA

Tangüner, en az yüzde 13 oranında zam verilmesi gerektiğini dile getirerek, “Emeklilerin aldığı maaş ortada. Emekliler 900 ila bin liranın arasında maaş alıyor. Bağ-Kur emeklisi, yeni emekli olanlar gibi birçok emekli bin 600’ün altında maaş alıyor. Yüzde 11 oranında zam alsa ne eder ki bu, emekli bin lira alsa maaşına 100 TL zam gelir. Enflasyon şu anda Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre yüzde 24 civarında. En azından emeklilere yüzde 13 civarında zam verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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