Emekliler Şehir Mezarlığı’na giden araçların Cuma günleri şehir merkezinden kaldırılmasını istiyor. Çevreyolu’ndan Şehir Mezarlığına giden araçlara gitmenin kendileri için problem oluşturduğunu ifade eden emekliler yetkililerden yardım bekliyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, BUSABAH’a konuştu.

Emeklilerin yaşlı insanlar olduğunu çoğunun çocuğunu, eşini, yakınını kaybettiğini hatırlatan Başkan Tangüner, genelde Malatya’da Cuma günleri emeklilerin, üyelerinin mezarlıkları ziyaret ettiğini söyledi.

ARABALAR YAŞLILARA ÇARPIYOR

Cuma günleri merkezden Malatya Şehir Mezarlığı’na otobüs kaldırılmasını istediklerini dile getiren Başkan Tangüner, “Ziyaretler sırasında Yasin okurlar, dua ederler. Bunlar sürekli bize şikayete geliyorlar. Geçen haftalarda 86 yaşında bir şehit annesi, Çevreyolu’nda karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor; Allah’a şükür hanımda bir şey yok. Hatta evime geldi ve ‘Başkanım eskiden arabalar evimizin yanından kalkıyordu, ancak şimdi Çevreyolu’ndan kalkıyor’ dedi. Trafik malumunuz çok yoğun ve karşıya geçiyoruz, iki yol var yine karşıya geçiyoruz. Sonrasında ise, arabalar çarpıyor. Gözlerimiz de görünmüyor haklı olarak. Bizim üyelerimizin de yüzde 80’i yaşlı ve çoğu bir yakınını kaybetmiş ve her Cuma günü bunlar, mezarlığa giderler, dua ederler Sayın Başkanımız Ahmet Çakır’dan Cuma günleri Şehir Mezarlığı’na bir otobüs, çok fazla istemiyoruz, merkezden kaldırmasını istiyoruz. Bunu da inşallah Başkanımız duyarsa bize yardımcı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

BİZE SIKINTI OLUYOR

Emeklilerin trafikten karşıdan karşıya geçemediğini söyleyen Başkan Tangüner, “Uzun zamandan beri Çevreyolu’ndan kalkıyor fakat bayağı sıkıntı oluyor. Arkadaşlar buraya geliyor, şikayet ediyorlar. Mesela ayağını kaybeden, bastonla, koltuk değneği ile gezen insanlarımız var. Bunlar karşıya geçemiyor. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Biz adliyenin karşısında bir yer bulduk. Yani bir dernek binası bulduk ve çok da güzeldi. Alacaktık da ama sonra hesap, kitap yaptık. Bu yaşlı insanlar derneğe ortalama 25-30 kişi geliyor. Allah göstermesin bir kaza olsan, sıkıntı yaşansa biz vicdan yaparız. Bu nedenle de biz tekrar vazgeçtik. Bu yüzden de Sayın Başkanımızdan rica ediyoruz, bu konuda bize yardımcı olurlarsa biz çok memnun oluruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL