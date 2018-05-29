Emekliler bayrama rahat girecek

Bu arada SSK ve Bağ-Kur'lulara müjdeli haber geldi. Emeklilere haziran ayı başında bin lira ikramiye verileceği kesinlik kazanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesi de gündemde ki yerini aldı.

BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİLERİNİN ERKEN MAAŞ ALMASI GÜNDEMDE

Memur emeklileri maaşlarının her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. SSK emeklileri ise her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırken, Bağ- Kur emeklilerine de 25'i ile 28'i arasında maaş ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayram ise 15-17 Haziran 2018 tarihlerinde kutlanacak. Bu nedenle SSK ve Bağ- Kur'luların maaş ödeme tarihlerinin Ramazan bayramı öncesine alınması gündem taşındı. Bu beklentinin gerçek olması durumunda maaş ödemeleri 11- 13 Haziran 2018 arasında yapılabilecek ve milyonlarca emekli bayrama rahat girmiş olacak.

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