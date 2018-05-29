Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104783
ALTIN
192.878
DOLAR
4.6010
STERLİN
6.0942
EURO
5.3015

Emekliler bayrama rahat girecek

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli bulunuyor. Zar zor geçinen emekliler bayram öncesi verilecek olan ikramiye ile biraz olsun rahatlamış olacak.  

Emekliler bayrama rahat girecek

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli bulunuyor. Zar zor geçinen emekliler bayram öncesi verilecek olan ikramiye ile biraz olsun rahatlamış olacak.  

29 Mayıs 2018 Salı 12:29
Emekliler bayrama rahat girecek

Bu arada SSK ve Bağ-Kur'lulara müjdeli haber geldi. Emeklilere haziran ayı başında bin lira ikramiye verileceği kesinlik kazanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesi de gündemde ki yerini aldı.

BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİLERİNİN ERKEN MAAŞ ALMASI GÜNDEMDE

Memur emeklileri maaşlarının her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. SSK emeklileri ise her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırken, Bağ- Kur emeklilerine de 25'i ile 28'i arasında maaş ödemesi yapılıyor. Ramazan Bayram ise 15-17 Haziran 2018 tarihlerinde kutlanacak. Bu nedenle SSK ve Bağ- Kur'luların maaş ödeme tarihlerinin Ramazan bayramı öncesine alınması gündem taşındı. Bu beklentinin gerçek olması durumunda maaş ödemeleri 11- 13 Haziran 2018 arasında yapılabilecek ve milyonlarca emekli bayrama rahat girmiş olacak.

busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEmekliBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 Bin memur Alınacak
50 Bin memur Alınacak
50 Bin Memur Alınacak
50 Bin Memur Alınacak
MALATYA’NIN İSMİ GEÇMİYOR
MALATYA’NIN İSMİ GEÇMİYOR

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim