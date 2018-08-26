Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689

Emekli ikramiyesini devlete geri verdi

Malatya’da yaşayan memur emeklisi Nizamettin Çiçekli, Türkiye'ye ekonomi üzerinden oynanan oyunlara karşı aldığı emekli ikramiyesini devlete geri verdi.

Emekli ikramiyesini devlete geri verdi

Malatya’da yaşayan memur emeklisi Nizamettin Çiçekli, Türkiye'ye ekonomi üzerinden oynanan oyunlara karşı aldığı emekli ikramiyesini devlete geri verdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:07
Emekli ikramiyesini devlete geri verdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ikamet eden 6 çocuk babası 72 yaşındaki emekli Nizamettin Çiçekli, dolar manipülasyonuna karşı örnek bir davranış sergiledi. Çiçekli, Kurban Bayramı dolayısıyla banka hesabına yatan bin liralık ikramiyesini Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne giderek geri yatırdı.

“ÜLKE GİTTİKTEN SONRA PARANIN PULUN HİÇBİR DEĞERİ VAR MI?”

Devletin zor durumda olduğu için böyle bir karar aldığını ifade eden Çiçekli, “Benim ülkem elden gidiyor. Ülke gittikten sonra paranın pulun hiçbir değeri var mı? Parayı ancak kaldırıp çöpe atalım ülke var oldukça para olur. Çok bir meblağ değil ama sadece devletimiz milletinin arkasında olduğunu bilsin” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da maaşının yarısını devlete geri verdiğini aktaran Çiçekli, durumu olan herkesin devletin yanında yer alması gerektiğini aktararak, “Eşim ve ailem bu duruma çok sevindi onlar da devletimizin yanında. Ben durumu iyi olanların devletimizin yanında durmasını istiyorum. Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz onun gözlerinden öpüyoruz. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMemur Emeklisi Nizamettin ÇiçekliEmekli Ikramiyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ben sizin kiracınız mıyım?”
“Ben sizin kiracınız mıyım?”
Şehir şehir dolaşarak dert dinliyorlar 
Şehir şehir dolaşarak dert dinliyorlar 
Malatya' da da görev yapmıştı…
Malatya' da da görev yapmıştı…
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim