Emekli ikramiyesini devlete geri verdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ikamet eden 6 çocuk babası 72 yaşındaki emekli Nizamettin Çiçekli, dolar manipülasyonuna karşı örnek bir davranış sergiledi. Çiçekli, Kurban Bayramı dolayısıyla banka hesabına yatan bin liralık ikramiyesini Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne giderek geri yatırdı.



“ÜLKE GİTTİKTEN SONRA PARANIN PULUN HİÇBİR DEĞERİ VAR MI?”

Devletin zor durumda olduğu için böyle bir karar aldığını ifade eden Çiçekli, “Benim ülkem elden gidiyor. Ülke gittikten sonra paranın pulun hiçbir değeri var mı? Parayı ancak kaldırıp çöpe atalım ülke var oldukça para olur. Çok bir meblağ değil ama sadece devletimiz milletinin arkasında olduğunu bilsin” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da maaşının yarısını devlete geri verdiğini aktaran Çiçekli, durumu olan herkesin devletin yanında yer alması gerektiğini aktararak, “Eşim ve ailem bu duruma çok sevindi onlar da devletimizin yanında. Ben durumu iyi olanların devletimizin yanında durmasını istiyorum. Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz onun gözlerinden öpüyoruz. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.