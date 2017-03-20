CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tarafından yapılan açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun bu yıl içerisinde kıdem tazminatını fona devredecek adımı atacaklarına dair açıklaması, emekçiler nezdinde bir tehdit olarak algılanmaktadır. Hükümet yetkililerinin bir müjde olarak açıkladıkları bu sözde ‘reform’, emekçilerin yıllar süren mücadeleler sonucu kazandığı hakkı ortadan kaldıracaktır. Öncelikle sorulması gereken şudur; madem kıdem tazminatının fona devredilmesi emekçiler açısından yararlı bir gelişmedir, neden referandumdan önce hayata geçirilmiyor? İktidar partisi müjde olarak gördüğü bu sözde reformu, referandumda evet çıkması için neden kullanmıyor? Madem bu değişiklik çok hayırlı olacak, neden 15 yıldır bu kanun çıkarılmadı?” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“HAYIR DİYORUZ”

“Biz açıklayalım. Çünkü hükümet bu sözde reformun emekçilerin aleyhine olduğunu, işçilerin kazanılmış haklarına bir darbe vuracağını biliyor ama gizliyor. İktidar partisi halktan korktuğu için, emekçilerin tepkisinden çekindiği için, referandum sonucunu kendileri açısından olumsuz etkileyeceğini bildikleri için bu değişikliği 16 Nisan sonrasına bırakmıştır. Kıdem tazminatının fona devredilmesini kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatının her ay bir fona düzenli olarak ödenmesi, işverenin işçileri keyfi olarak işten çıkarabilmesinin önünü açacaktır. Çünkü toplu halde yapılması gereken ödeme, işçilere dolaylı yoldan da olsa bir iş güvencesi sağlamaktadır. Ayrıca Hükümetin planı, 30 gün üzerinden hesaplanan tazminatın 15 güne indirilmesidir. Bu kazanılmış hakkın kaybı olacaktır. Emekçiler var olan haklarından bir adım dahi geri atmayacak, hakları olanı alabilmek için mücadeleye devam edecektir. Türkiye’de hali hazırda, iş güvencesinden yüzde 13,5 gibi çok küçük bir kesim yararlanabilmektedir. Hükümet bu az sayıdaki emekçinin hakkına da göz dikmiştir. 16 Nisan’da önümüze gelecek sandıktan ‘Evet’ çıkması durumunda iktidar partisi emekçilerin hakkını gasp edecek bu sözde reformu hayata geçirecektir. Ancak sandıktan çıkacak bir ‘Hayır’ Hükümete bir mesaj ve uyarı olacaktır. Emekçilerin kazanılmış haklarının tırpanlanmasına, iş güvencesini yok edecek düzenlemelere ve işçilerin alın teri ile kazandığı üç kuruşa göz dikenlere HAYIR diyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilerek keyfi işten çıkarmalara yol verilmesine HAYIR diyoruz.”

SELAHATTİN BAYRAK