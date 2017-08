Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın su sorununu gündeme taşıdı. Ağbaba, “Malatya’da yıllardan beri organize beceriksiz bir yönetimle karşı karşıyayız. Maalesef beceriksiz, çapsız yöneticilerin Malatya’yı getirdiği sonuç bu. Her yıl bu aylarda Malatyalı çiftçiler isyan ediyor. Kanalizasyon boruları kırılıyor bu aylarda, DSİ ve sulama birlikleri basılıyor ama çözüm yok. ‘Ağaçlarımız kurudu, hayallerimiz kurudu’ diyorlar, ‘yıllardır emek verip büyüttüğümüz ağaçlar sayenizde kurudu’ diyorlar, ‘meyve veremez hale geldi’ diyorlar. Ülkenin en önemli su kaynaklarının olduğu yerde su sorunu var” ifadelerine yer verdi.

Ağbaba, sözlerinin devamında özetle şunları kaydetti:

“Müjde vermede üstlerine yok. 2014’te Orman ve Su İşleri Bakanı geldi, ellerini açtı, yanlarındaki milletvekilleriyle birlikte Malatya’ya müjde verdi, su sorununu çözüldüğünü söyledi, aradan yıllar geçti zerre kadar ilerleme yok.

KANALİZASYON SUYUNU DA KESTİLER

Verilen sözlerin hiçbiri yerine gelmedi. Kayısı ağacını sulayamayan Hasırcılar’dan Bekir Amca, domatesine su bulamayan Osman Dayı, yoncası kurumuş Ayşe Teyzeye bir dokunursanız bin ah işitirsiniz. Malatyalı üreticiler baktılar ki AKP’den, Bakanlıktan, DSİ’den, sulama birliklerinden kendilerine fayda yok. En son yapmaları gereken şeyi her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptılar. Üzülerek ve utanarak söylüyorum, Malatyalı kanalizasyon borularını kırarak bostanına, kayısısına su vermeye çalışıyor. Malatya’nın en verimli toprakları şu anda kanalizasyon suyuyla sulanıyor. Ne zamana kadar, bugüne kadar. Geçtiğimiz günlerde İl Başkanımız gidip bunları fotoğrafladı. Malatya’nın utanmaz yöneticileri, bugün çiftçinin kanalizasyon suyunu da kesmişler. Milletvekili olarak ben ve İl Başkanımız müdahale ettiği için onu da kestiler. Çiftçi su yokluğunda kanalizasyon suyuna da razı ama onu da kestiler. Maalesef artık Malatya’da kanalizasyon suyuyla sulama yapmak normalleşti.

MALATYALI ÇİFTÇİ DOMATESİNİ, BİBERİNİ ARTIK MANAVDAN ALIYOR

Malatya çiftçisi birkaç yıldan beri domatesi, salatalığı, biberi manavdan almaya başladı. Geçmişte geçimini o ürünlerden sağlayan üretici maalesef artık bu ürünleri manavdan alıyor.

Bir başka problem ise Organize Sanayi Bölgesinden akan sular. Evvelsi gün çektiğimiz fotoğrafları görebilirsiniz. OSB her türlü uyarıya rağmen hiçbir arıtma yapmıyor. Biz basın açıklaması yapınca bu akıttıkları suyu kesiyorlar. Malatya’da bir doğa katliamı var. Malatya’ya hayat veren Tohma Çayı maalesef kirli suların akıtılması nedeniyle adeta yok ediliyor.

BARAJ VAR AMA KANAL YAPMAYI UNUTMUŞLAR

Malatya’nın önemli iki bölgesinde biri Yazıhan’da, biri Malatya Merkeze bağlı Kapıkaya’da barajlar var. Birinin ismi Recai Kutan Barajı diğeri Turgut Özal Barajı. Tam fıkra gibi hikaye. Barajlar sulama amacıyla yapılmış, yıllar önce AKP Genel Başkanı 4-5 kez açılışını yapmış, ama sulama kanalı yapmayı unutmuşlar. Yazıhanlı baraja bakıyor, baraj Yazıhanlıya bakıyor. Kapıkayalı baraja bakıyor, baraj Kapıkayalıya bakıyor.

MALATYALININ SORUNLARINI DİLE GETİREN BENİM’

Son çağrım da Malatyalılara. Temsil etmekten onur ve gurur duyduğum bir kent, içimden geliyor ki beter olasınız diyorum, ama diyemiyorum. 2011’den beri Malatya’yı kanalizasyon suyuyla suladın, 2012’de, 2013’te, 2014, 2015, 2016, 2017’de suladın, ben de Malatya’nın milletvekili olarak bu sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme getirdim. Ey TBMM, ey Sayın Bakan, Malatyalı kanalizasyon suyuna mahkum edilmiş dedim. Malatyalı ne yaptı her seçimde biraz daha AK Parti’ye oy verdi. Sen her seçimde aynı siyasi partiye oy verirsen, çok affedersin üç harfli su ile sulamaya devam edersin. Aynı milletvekilleri her seçim döneminde gidiyorlar sizin sulama sorununuzu çözeceğiz diyorlar. Beni Hasırcılar’dan Bekir Amca aradı, dedim Bekir Amca beter olasın diyeceğim, kıyamıyorum. Bugün Kozluca’dan aradılar, abdest alamaya su bulamıyorlarmış. Abdest alacak su bulamıyorsun da yüzde 90’a yakın oy veriyorsun. Hasırcılar yüzde 100’e yakın oy veriyorsun. Bu söylediğimiz yerlerde bizim oyumuz yok. Ama onların sorunlarını dile getirmek de milletvekilleri olarak benim görevim. Çözüm Malatyalıların elinde aslında. İddia ediyorum; Malatyalı beni dinlesin tüm sorunları bir ay içerisinde çözerim. Kalk ayağa kardeşim, korkma. Ekmeğini elinden almış, domatesini, biberini, kayısısını kurutmuş. Daha ne yapacak sana?

BU BİRAZ DA SENİN GÜNAHIN

Bu sorun çözülünceye kadar, bu siyasetçilerin, bu organize beceriksizlerin ellerimiz yakalarında olacak. Tekrar Malatyalılara söylüyorum, bu biraz daha senin günahın kardeşim, oy veren Malatyalı kardeşim, ağacına su veremiyorsan, ağacın kuruyorsa, kanalizasyon borusundan su alarak ağacını suluyorsan bu da biraz senin günahın.

Malatyalı milletvekilleri bundan paylarını alsınlar. Öyle salla başı al maaşı değil, parmak indirip kaldırmak değildir milletvekilliği. Gel sorumluluğunu yerine getir kardeşim. Ayrıca Malatya’nın bir de Bakanı var. Buradan sesleniyorum. Bir sürü müdür alıp Çat Barajı’na gidiyor ama sorunu çözecek bir hamle yapmıyor!”

