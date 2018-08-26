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​​​​​​​Elektrik telleri yerin altına alınıyor

Uzun zamandan bu yana Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların “Elektrik telleri yer altına alınsın” talebini gündemde tutan BUSABAH gazetesi, halkın sesi olmaya devam ediyor. Mahallede elektrik tellerinin yeraltına alınmaya başladığını belirten vatandaşlar, teşekkür ettiler.

​​​​​​​Elektrik telleri yerin altına alınıyor

Uzun zamandan bu yana Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların “Elektrik telleri yer altına alınsın” talebini gündemde tutan BUSABAH gazetesi, halkın sesi olmaya devam ediyor. Mahallede elektrik tellerinin yeraltına alınmaya başladığını belirten vatandaşlar, teşekkür ettiler.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:57
​​​​​​​Elektrik telleri yerin altına alınıyor

BUSABAH gazetesinin sık sık dile getirdiği Yeşiltepe, Seyran Mahallesi’ndeki üst yapı ile elektrik tellerinin yer altına alınması problemi sonunda gideriliyor. Başta Şehit Ali Turan Sokağı ile bazı sokaklarda çalışmanın başlatılması mahalle sakinlerini memnun ederken, BUSABAH gazetesine tekrar konuşan vatandaşlar, hızlandırılmasını istediler.

Uzun zamandan bu yana mahallerinde üstyapı çalışması olduğunu dile getiren vatandaşlar, bayrama sokaklarındaki çalışmalar tamamlanmadan girdiklerini söylediler.

TELLERİ YERALTINA ALINMAYA BAŞLANDI

Elektrik tellerinin yer altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar, “Bayram olmadan bizler çalışmaların tamamlanmasını istedik ancak yetiştirilemedi. Elektrik tellerinin yeraltına alınmasını çok istiyorduk. Başta BUSABAH gazetesi olmak üzere, mahalle muhtarımız bu isteğimizin çok üzerinde durdular. Sonunda elektrik telleri yeraltına alınmaya başlandı. Ne kadarda bayrama sokak yolları yapıldan girsek de isteğimiz yerine geldi ve bayramdan sonra da çalışmalar devam edecek. Şehit Ali Turan Sokağında teller yeraltına alınmadı bu da galiba bayramdan sonra alınacak. Bizler yetkililere teşekkür ediyoruz. Çalışmaların bayramdan sonra kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Yeşiltepe Seyran MahallesiElektrik Telleri
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