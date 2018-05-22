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Elektrik hatları yer altına alındı

Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğü, sürdürdüğü yatırım çalışmaları kapsamında, Malatya merkezde elektrik hatlarını yer altına alırken, aydınlatma tesis çalışmalarına da devam ediyor.

Elektrik hatları yer altına alındı

Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğü, sürdürdüğü yatırım çalışmaları kapsamında, Malatya merkezde elektrik hatlarını yer altına alırken, aydınlatma tesis çalışmalarına da devam ediyor.

22 Mayıs 2018 Salı 11:03
Elektrik hatları yer altına alındı

Cevatpaşa Mahallesi Askeri Lojman Bölgesi'nde tamamlanan çalışmalar ile Askeri Lojman Bölgesi otobüs ve ana yol güzergâhı ile Kahramanlar Caddesi, Pusula Sokak, Ünalır Sokak, Ali Fuat Cebesoy Sokak, Neser Sokak ve bağlı ara sokaklardaki eski hatlar yenilendi.

1980’li yıllarda tesis edilen ve bölgenin enerji ihtiyacını karşılamayacak duruma gelen 6,3 kv gerilim seviyesindeki şebeke ve trafo binaları yenilendi.

1,3 MİLYON TL TUTARINDA YATIRIM

Bölgede gerçekleştirilen yaklaşık 1,3 milyon tl tutarındaki yatırım kapsamında; 10,5 km yüksek gerilim şebekesi, 1,2 km alçak gerilim şebekesi ve toplam gücü 8,05 mva olan 9 adet yeni trafo tesis edilmiş, 5 adet trafo binasında tadilat gerektiren çalışmalar yapıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaElektrikAydınlatma Tesis çalışması
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