04 Ağustos 2017 Cuma

Elazığ'da yük treni devrildi: 2 ölü

Elazığ'da yük treninin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 makinistin kimlikleri belirlendi.

04 Ağustos 2017 Cuma 21:58
Elazığ'da yük treni devrildi: 2 ölü
 Elazığ'da bir yük treninin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 
Kaza, Baskil ilçesine bağlı Aydınlar mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan Malatya'ya seyir halinde olan 5349 sefer sayılı yük treni henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrildi. Kazada, trende bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan hayatını kaybeden 2 makinistin kimlikleri belirlendi. Makinistlerin Mehmet Kirkin ve Sergen Ayverdi olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı kazayla ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
İHA

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