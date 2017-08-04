Elazığ'da bir yük treninin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Aydınlar mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan Malatya'ya seyir halinde olan 5349 sefer sayılı yük treni henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrildi. Kazada, trende bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.



Öte yandan

hayatını kaybeden 2 makinistin kimlikleri belirlendi.

Makinistlerin Mehmet Kirkin ve Sergen Ayverdi olduğu belirlendi. O

lay yerine gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı kazayla ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İHA