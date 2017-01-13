13 Ocak 2017 Cuma

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Elazığ’da otobüs ile pikap çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ’da karşı şeride geçen pikap, yolcu otobüsüne çarptı 6 kişi yaralandı.

13 Ocak 2017 Cuma 14:47
Elazığ’da otobüs ile pikap çarpıştı: 6 yaralı
Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 35. kilometresindeki Yalımdamlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas E. yönetimindeki 23 FF 845 plakalı pikap, Elazığ’dan Malatya istikametine giderken buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek, İzmir’den Van’a gittiği öğrenilen Barış Y. idaresindeki 34 UYJ 64 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Pikap yoldan çıkarak ters dönerken, her iki araçta bulunan sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA
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