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Elazığ ve Malatya arasında işbirliği gelişecek

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Elazığ ve Malatya arasında işbirliği gelişecek

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:30
Elazığ ve Malatya arasında işbirliği gelişecek

Ziyarette konuşan Sadıkoğlu, Malatya ve Elazığ’ın tarihsel komşuluğu dışında ticari ve ekonomik olarak da birlikte hareket eden birlikte büyüyen komşu iller olduğunu kaydetti. Sadıkoğlu, Malatya ve Elazığ’ın sosyo-ekonomik yapıda birlikte hareket etmesi, birlikte ticari faaliyetlerini yürütme adına birçok çalışma yapacaklarını ifade etti. Dumandağ ise Malatya ve Elazığ’ın iki komşu il olarak birbirlerine ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: “Malatya ve Elazığ iş dünyası olarak birlik ve beraberlik işbirliği içerisinde elimizden gelen gayreti göstererek çalışacağız. Başkanımızın TOBB Yönetim Kurulu görevi çok önemli bir görevdir. Başkanımız bu görevinde ülkemize, Malatya’ya ve Elazığ’a ciddi katkıları olacaktır.”
Dumandağ, Sadıkoğlu’na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde de bulunarak başarılar diledi. ( busabahmalatya.com )


 

İHA

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MalatyaElazığIşbirliğiMehmet Ali DumandağOğuzhan Ata Sadıkoğlu
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