Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye geneli havalimanlarından 2015 yılı aralık ayı direkt transit dahil hizmet alan yolcu sayısı açıklandı. Verilere göre İstanbul Atatürk Havalimanı 60 milyon 119 bin 215 yolcu ile birinci sırayı alırken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 29 milyon 577 bin 735 yolcu sırası ile ikinci, Ankara Esenboğa Havalimanı 13 milyon 42 bin 977 yolcu ile üçüncü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11 milyon 951 bin 183 dördüncü sırada yer aldı.

2016’DAKİ YOLCU SAYISI

Türkiye geneli havalimanlarından aralık ayında hizmet alan direkt transit dahil yolcu sayısı 173 milyon 959 bin 159 olarak açıklandı. DHMİ verilerinde Malatya 2015 yılında iç hatları kullanan yolcu sayısı 756 bin 728, dış hatları kullanan yolcu sayısı ise 10 bin 725 olarak belirlenirken toplam yolcu sayısı ise 767 bin 453 oldu. 2016 Aralık ayı itibari ile Malatya iç hatları kullanan yolcu sayısı 784 bin 574, dış hatları kullanan yolcu sayısı 5 bin 152 olarak belirlenirken toplam yolcu sayısı ise 789 bin 726 olarak kayıtlara geçti.

ELAZIĞ BİR MİLYON YOLCU REKORU KIRDI

Öte yandan komşu kentimiz Elazığ’ın havalimanında bir milyonuncu yolcu karşılandı. 2012 yılında yeni yerine taşınarak uluslararası hizmet veren Elazığ Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı her geçen yıl artıyor. Elazığ’ın 2015 yılında yolcu sayısı ise iç hatlardan 929 bin 329 yolcu, dış hatlardan 28 bin 840 yolcu şeklinde iken, bu sayı toplamda 958 bin 169 oldu. Elazığ Havalimanı 2016 yılında iç hatlardan 993 bin 803, dış hatlardan 27 bin 900 yolcu sayısı oldu ve toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 21 bin 703 şeklinde olarak rekor kırdı.

ADIYAMAN HAVADA YÜKSELİYOR

1999 yılında hizmete açılan Adıyaman Havaalanı iki yıl sonra kapandı. Daha sonra tekrardan açılan Adıyaman Havaalanı 2011 yılına kadar hizmet verdi. 2011 yılında yeniden inşa edilen Uluslararası Adıyaman Havalimanı, 14 Eylül tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasının ardından 2015 yılı verilerine göre, iç hatlardan 191 bin 477 yolcu, dış hatlardan 153 yolcu taşıdı ve toplam yolcu sayısı ise 191 bin 630 olarak belirlendi. 2016 yılı Adıyaman Havalimanı uçuş verileri ise, iç hatlardan 239 bin 623, dış hatlardan ise 3 bin 617 yolcu ile toplam sayı 243 bin 240 şeklinde oldu.

MALATYA DÜŞÜŞTE

DHMİ verilerine göre, Malatya’da yük trafiğinde ise 2015 yılında bagaj, kargo, posta taşımacılığında iç hatlarda 6 bin 720, dış hatlarda 274, toplam 6 bin 994 olarak kayıtlara geçti. 2016 hava taşımacılığında ise iç hatlardan 6 bin 302, dış hatlardan ise 130 taşımacılık yapılırken toplam sayı ise 6 bin 432 olarak kayıtlara girdi.

TAHİR ÖZÇELİK