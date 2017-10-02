Malatya yolu üzerinde bulunan İŞGEM'in 2'inci Kampüs alanındaki çalışmaları İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ve Proje Teknik Destek Ekibi yerinde inceledi.

2. kampüs alanında inşaat ve altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini ve 19 Ekim 2017 tarihinde resmi açılışını yapmaya hazırlandıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Elazığ’a ve girişimcilerin hizmetine önemli bir eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda AB hibe fonu ile yapımı tamamlama aşamasına getirilen İŞGEM 2. Kampüs inşaat alanında çok küçük çaplı rötuş işleri kaldığını dile getiren Sabuncu," Bunlarda açılış tarihine kadar tamamlanacaktır. 560 metre kare soğuk hava deposu, 600 metre kare kuru depo, 4 kattan oluşan idari bina, toplantı salonu ve ortak kullanım alanları ile birlikte 150, 300 ve 450 metre karelik modern işliklerimiz hazır hale getirilmiştir. Bu modern altyapı ve 3. nesil bir Kuluçka Merkezi olan Elazığ İŞGEM’in sunacağı diğer hizmetlerden istifade etmek isteyen ve bir iş fikrine sahip olup yeni iş kurmak isteyen potansiyel girişimciler ile halihazırda işletmesi bulunan ve işini büyütmek isteyen işletme sahiplerinin müracaatlarını almaya başlamış bulunmaktayız" dedi.

Eylül ayı içerisinde yapılan İŞGEM Projesi tanıtım toplantısı sonrasında girişimcilerin Elazığ İŞGEM kira bedelleri ile kuluçka sürelerine yönelik bazı soruları olduğunu anımsatan Sabuncu, “Hedefimiz özellikle yeni ve genç girişimcilerimizin sürdürülebilir bir yapı içerisinde kendi işlerini kurmaları ve büyütmeleri noktasında destekleyici olmaktır. Bu noktada makul bir kira bedeli ve yeterli kira süresi sağlamaya çalışmaktayız. Tüm bu hesaplamalar ve planlamalar yapılırken yeni girişimcilerin durumları ve genel ekonomi k koşullar göz önüne alınarak, başvuru koşulları, yapılacak ön çalışmalar ve girişimcilerimizin faydalanabileceği hizmetler titizlikle hazırlanmıştır. Kira bedelleri ile ilgili olarak, tüm bu unsurlar dikkate alınarak en uygun oranların tespit edilmesine gayret edilecektir. Normal kiralama ve kuluçka süresi üç yıl olacak olup istisnai ve gerekli koşullar altında ortaklar kurulunun onayı ile bu süre beş yıla kadar çıkartılabilecektir. Girişimcilerimizin en fazla sorduğu diğer bir husus da yapılacak olan başvurularda seçim kriterlerinin ne olduğu ile ilgilidir. Bu konuda projemizin açık hükümleri doğrultusunda, tüm başvurular mutlaka değerlendirmeye alınacak ve ön kuluçka merkezinde uzmanlarımız ve girişimcinin katılımı ile yapılacak olan çalışmalarla müşterek değerlendirilecektir. Elazığ İŞGEM’in 3. Nesil Kuluçka Merkezi olması avantajı ile bu müracaatçıların yatırım fikri değerlendirilecek bu değerlendirme sonucunda bazı girişimciler yatırım fikrinden vazgeçerek maddi ve manevi kayıplarda en aza indirilecektir" ifadelerine yer verdi.

İHA