Okullarda 12 yıldır kullanılan el yazısı uygulaması artık sona erdi. Bundan sonra 1’inci ve 2’nci sınıflar el yazısı yerine dik yazı kullanacak. 3’üncü sınıftan itibaren de güzel yazı dersleri olacak ve bu derste öğrenciler hem el yazısı hem sağa yatık yazı hem de diğer yazı çeşitlerini öğrenecekler. El yazı siteminin son erdirilmesiyle alakalı gazetemize konuşan Eksen Eğitim Sen Malatya İl Temsilci Kenan Akdoğan, BUSABAH’a konuşarak, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, Mart ayında yaptığı bir açıklamada yazma eğitiminde ‘bitişik eğik el yazısı’ ile yazma yerine ‘dik temel harflerin’ kullanılacağını açıklamamasını hatırlatan Akdoğan, yapılan bu açıklamadan güzel yazı denilen bitişik eğik el yazısından tamamen vazgeçilecek gibi bir anlam çıkarmanın doğru olmadığını söyledi.

2 SAAT EĞİTİM VERİLECEK

El yazı sisteminin tamamen kaldırılmayacağını dile getiren Akdoğan, “Sayın Bakan daha sonra yaptığı açıklamalarda da tamamen vazgeçme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtmiş ilkokul birinci ve ikinci sınıflarda dik temel harfler ile yazının öğrenileceğini, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da güzel yazma eğitiminin verileceğini, bunun da Türkçe dersi içerisinde en az 2 saat olarak verileceğini açıklamıştır. Genel itibariyle bakıldığında el yazısını ilk başta öğrenmesi zor olsa da öğrendikten sonra el yazısıyla yazmanın zevkli olduğu, yazanın karakterini yansıttığı bilinmektedir. Ayrıca el yazısı beynin gelişimini, çalışmasını etkiliyor, düşünme becerisini artırıyor, yine öğrencilerin sanatsal yönlerinin farkına varmalarını sağlıyor ve özgüveni oluşturuyor. Bitişik eğik el yazısında kalem dik tutulmadığı için yazımı kolay ve çabuk oluyor. Böylece öğrenciler ellerini çok fazla kaldırmadığı için düşüncelerini dağıtmadan yazıya dökebiliyorlar. Ki buna düşüncenin sürekliliği denmekte ve öğrenci düşüncelerini derli toplu, daha akıcı bir biçimde oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

VELİLER KAMUOYU OLUŞTURDU

“El yazısından kısmen de olsa neden vazgeçildi?” sorusunu yanıtlayan Akdoğan, şunları kaydetti:

“Zorunlu el yazısına geçildiğinde bir şeyler eksik kaldı. Bunlar başta öğrencinin muhatap olduğu ders ve çalışma kitaplarının genellikle düz yazı şeklinde olması, el yazısı müfredatının çocuğun el kasları da dikkate alınarak 7 yaş ve üzeri çocuklara göre hazırlanması fakat okula başlama yaşının 5-5 buçuk yaşına kadar indirilmesi. Dolayısıyla çocukların bu yazıyı öğrenmelerini zorlaştırmıştır. Bu da öğrencinin evdeki muhatabı olan ebeveynlerini de çocuğu da psikolojik olarak yıpratmıştır. Veliler de bu nedenlerle el yazısının kalkması için ellerinden geldiğince kamuoyu oluşturmuşlardır. Yine el yazısının bir yıl içerisinde öğrenilmesini beklemek de öğrencileri yıpratmıştır. Bir başka sorun da okullarda el yazısının kullanılıp kullanılmadığının denetlenmemesidir.”

ORTAÖĞRETİMDE ORAN DÜŞTÜ

El yazısının gereksiz görülmesinin sebebini de anlatan Akdoğan, “Mesela 8. sınıf öğrencilerinin sadece yüzde 15’i el yazısını kullanmaktadır, ortaöğretimde ise bu oran yüzde 2’lere kadar düşmektedir. Dolayısıyla ilkokuldan sonra sistemli bir şekilde el yazısına devam edilmemesi, bu yazının gereksiz görülmesine sebep olmuştur ve yoğun bir kamuoyunun oluşması ile de Milli Eğitim Bakanlığı, eğik el yazısında ısrardan vazgeçmiş, 2017-2018 eğitim yılından itibaren temel dik yazıya geçileceğini açıklamıştır. Fakat aynı zamanda fark yaratmak ve bir güzellik oluşturmak adına üçüncü sınıftan itibaren el yazısına da Türkçe dersi içerisinde iki saat yer verileceğini belirtmiştir. Bu konuda da daha az ayrıntısı olan, daha az eğimli, daha sade bir el yazısı karakteri üzerinde uzmanlar çalışmaktadırlar. Eksen Eğitim-Sen olarak öğrencinin olumlu gelişimine katkı sunacak her türlü faaliyeti desteklediğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah yeni uygulama beklenen olumlu etkileri yapar” diye konuştu.





MUTLU SARIGÜL