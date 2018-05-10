Eksikler tamamlanınca açılacak

Turgut Özal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri Ömer Sülü ve Melek Bölükbaşı ile birlikte öğrenciler, Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nü gezdi. Burada konuşan Turgut Özal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmeni Ömer Sülü, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın engelli bireyler ve aileleri için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, “Böyle bir merkez açtıkları için açanlara teşekkür ediyorum. Bizim öğrencilerimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Malatya'nın böyle bir engelli merkezine ihtiyacı vardı. Engelli vatandaşlarımızın buraya gelerek birbirleri ile tanışmaları, görüşmeleri, birbirleri ile tartışmaları, buralardan destek alarak iş sahibi olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları noktasında olmazsa olmaz çalışmalar bunlar. Çok güzel bir çalışma olmuş inşallah diğer ilçelerimize de yayılır, oradaki engelli vatandaşlarımızda bu hizmetten faydalanır” sözlerini kaydetti.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Turgut Özal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmeni Melek Bölükbaşı ise, “Engelliler Haftası arifesinden dolayı böyle güzel bir gezi düzenlenmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızla birlikte Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezmek gerçekten güzel, her şey düşünülmüş” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Kurucu Müdürü Burak Buğday da, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgiler vererek, “Engelsiz Yaşam Merkezi'miz de fizik tedavi eğitimi olacak. Aynı zamanda zihinsel engelli öğrencilerimiz için bireysel eğitimlerimiz olacak. Sanal eğitim odalarımız var, çocuklarımızın eğitimi için tiyatro eğitimi, sinema salonlarımız mevcut. Sağlık bölümünde fitness bölümü, havuz bölümü bulunmaktadır” dedi.

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