27 Aralık 2017 Çarşamba

Eksi 5 derecelik suda konser

Malatya'da yaşayan 57 yaşındaki cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın, eksi 5 derecelik suya girerek klarnet çalıp türkü söylüyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:29
Eksi 5 derecelik suda konser

  Arapgir ilçesi Kayaarası Kanyonu'nda yıllardır bir kamelyada yaşayan ve yılın büyük bir bölümünü burada geçiren cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın elinde klarneti ile eksi 5 derecelik suya girerek klarnet çalıp türkü söyledi. 

ŞAŞKINLIKLA SEYREDİLDİ
  Aydın, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Arapgir ilçesine gelen İzmir'in Seferehisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun Kayaarası Kanyonu'nu ziyaretinde de buz gibi suya girerek klarnet çalıp türkü söyledi. Cümbüşü ve klarneti ile Kayaarası Kanyonu'nda konuklarına mini bir konser vererek hünerlerini sergileyen Aydın, konuklarına eğlenceli dakikalar yaşatırken izleyiciler yaşlı adamın ilginç konserini şaşkınlıkla seyretti.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahEksi 5 DereceKonserÜmit Aydın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017