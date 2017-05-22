Malatya’nın Arguvan ilçesinin 31 kilometre kuzeyinde yapımına devam edilen Yoncalı Barajı Arguvan ilçe sınırları dâhilinde kalan 23 adet yerleşim yerinin mümbit tarım arazilerini sulayacak. Baraj inşaatında Nisan ayı itibari ile fiziki gerçekleşme yüzde 83 seviyesine ulaştı. Proje ile ekonomiye yıllık 80 milyar 378 milyon 917 bin 2 TL katkı sağlanacak. Ayrıca 3 bin 683 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

174 bin 90 dekar araziyi sulayacak Yoncalı Sulama'sının kaynağı olan Yoncalı Barajı inşaatında gövde kaya dolgusu bin 304 metre kotunda devam ediyor. Öte yandan Yoncalı Sulama Projesi kapsamında “Tünel Delme Makinesi” (TDM) ile 4,5 metre iç çapında, 9 bin 262 metre uzunluğunda, içi beton kaplı tünel açılarak Yoncalı Sulaması İsale Tüneli yapım işinin yüklenici firma tarafından yapımına başlanıldığı ifade edildi.

17 TEMMUZ 2018

DSİ yetkililerinden edinilen bilgilere göre, “Arguvan ilçesindeki Yoncalı Barajı'nın ikmal inşaatı yapım işi temelden 93,50 metre yüksekliğinde ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. Yoncalı Barajı'nın ihale bedeli 63 milyon 630 bin TL olurken baraj inşaatı iş bitim tarihi 17 Temmuz 2018” olduğu ifade edildi.

23 YERLEŞİM YERİ SUYA KAVUŞACAK

Arguvan ilçesinin 31 kilometre kuzeyinde yapımına devam edilen Yoncalı Barajı Arguvan’ın ilçe sınırları dâhilinde kalan 23 adet yerleşim yerinin mümbit tarım arazilerini sulayacak. Sulanacak yerler; Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli mahallerinde bulunan tarım arazileri şeklinde.

9.2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL

Yoncalı Barajı’ndan Kömürlük Mahallesi mevkiine kadar uzanacak olan isale tünelinin iç çapının 4.5 metre ve uzunluğunun ise 9 kilometre 262 metre olduğu kaydedildi. İnşaat yurtdışından getirilecek ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda olan tünel delme makinesi ile yürütülecek. Çalışmalar da tünel kazısı, kaplama ve enjeksiyon aynı anda yürütüyor.

Yoncalı Barajı karakteristik yapısı ise şu şekilde;

Hidroloji Drenaj Alanı: 271 km2

Yıllık Ortalama Su: 95.626 hm3

Kadastragal Feyezan Piki: 770 m3/sn

Derivasyon Feyezan Piki: 138 m3/sn

Gövde Kret Genişliği: 12.00 metre

Kret Uzunluğu: 359 metre

Tipi: Kil Çekirdekli Kaya Dolgu

Temelden Yüksekliği: 93.50 metre

Sulama Alanı: 171 bin 150 Dekar

Su Kaynağı: Yoncalı Deresi







TAHİR ÖZÇELİK