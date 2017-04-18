18 Nisan 2017 Salı

Ekonomiye katkı sağlayacak

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde bulunan Erkenek Göleti 2017 yılında faaliyete geçecek. Gölettin tamamlanması milli ekonomiye yılda 3 milyon 600 bin TL katkı sağlanacak.

18 Nisan 2017 Salı 11:09
Ekonomiye katkı sağlayacak

 Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından alınan bilgilere göre, 2015 yılında 31 milyon 302 bin 596 TL’ye ihale edilen Erkenek Göleti tamamlanması ile 9 bin 100 dekar arazisi sulama sistemi ile suya kavuşacak.

Doğanşehir Erkenek Göleti ve Sulaması temelden 38,5 m yüksekliğinde, ön yüzü membran kaplı kum çakıl dolgu tipinde inşa edilecek ve 9 bin 100 dekar arazi borulu şebeke ile sulanacak. Proje tamamlandığında milli ekonomiye yılda 3 milyon 600 bin TL katkı sağlanacak.







 

TAHİR ÖZÇELİK
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