Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından alınan bilgilere göre, 2015 yılında 31 milyon 302 bin 596 TL’ye ihale edilen Erkenek Göleti tamamlanması ile 9 bin 100 dekar arazisi sulama sistemi ile suya kavuşacak.

Doğanşehir Erkenek Göleti ve Sulaması temelden 38,5 m yüksekliğinde, ön yüzü membran kaplı kum çakıl dolgu tipinde inşa edilecek ve 9 bin 100 dekar arazi borulu şebeke ile sulanacak. Proje tamamlandığında milli ekonomiye yılda 3 milyon 600 bin TL katkı sağlanacak.

















TAHİR ÖZÇELİK