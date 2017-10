Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından 4-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı’nın (MAYDEF) bilgilendirme toplantısı dün düzenlendi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, hem Malatya’nın tanıtılması hem ekonomisinin büyütülmesi hem de sektörlerin gelişmesi anlamında fuarlar düzenlediklerini söyledi.

EKİM AYI İÇERİSİNDE 2 ÖNEMLİ FUARIMIZ VAR

Malatya’nın kalkındırılması anlamında bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini dile getiren Başkan Çakır, “Ekim ayı içerisinde 2 tane önemli fuarımız var. Bir de Ankara'da Malatya tanıtım günleri günlerimiz var. Bizler Malatya'ya hem yerel hizmetleri, belediyecilik hizmetleri yapmakla sorumlu olduğumuz kadar, Malatya'nın bilinmesi, tanınması noktasında da yaptığımız birçok çalışmalar var. Kent olarak bakıldığı zaman Malatya'nın yeniden inşa edildiğini söylesek abartılı olmaz. Malatya hem üstyapısıyla hem altyapısıyla büyük bir değişim yaşıyor. Malatya'nın her noktasında bir inşaatı görmek mümkün. Malatya'yı kalkındıracaksak, sağlıklı bir kent oluşturacaksak bu tür çalışmaların yoğun bir tempoyla devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

SORUMLULUĞUMUZUN OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Hem fuarların hem de tanıtım günlerinin önemine değinen Başkan Çakır, “Bir yandan inşaat faaliyetleri, altyapı, üstyapı çalışmaları, imar planlamaları, ana planlar yürütülürken bir yandan da Malatya'nın gelmiş olduğu noktayı hem genelde olsun hem ülke genelinde olsun veya uluslararası tanıtımlar olsun belli bir görev sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Malatya'nın bütün kurumlarıyla, bütün sivil yapılanmasıyla, basınıyla el ele vererek bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani fuarlarla biz ne kadar öncülük etsek, bunların projesini, programlarını, organizasyonlarını yapsak bu Malatya'nın sahiplenmesi gereken bir projelerdir. Hem Malatya'nın fuarları hem de tanıtım günlerimiz önemlidir” şeklinde konuştu.

FUARLARIMIZ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Bu yılki fuarda daha fazla katılımcının olacağına inandığını ifade eden Başkan Çakır, “4-8 Ekim tarihleri arasında Yapı ve Dekorasyon Fuarımız var. Biz biliyoruz ki ülkemizin ekonomisini geliştirilen en önemli sektörlerinden bir tanesi inşaat sektörüdür. Bu kendi içerisinde binlerce alanı, birçok dalı ilgilendiren bir alan. İlimizde inşaat sektörünün gelişmesi, ilimiz ekonomisinin gelişimine de ciddi manada katkı sağlayacak. Bu vesileyle Malatya inşaat sektöründe sayısal verilere baktığımız zaman çok hızlı bir gelişme gösteriyor. Bunu da daha ileriye taşımamız gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle bu fuarları düzenliyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz fuarımız da katılımcılar memnunlukla ayrıldılar. Ama bu yılki fuarımız geçen yıla göre daha fazla bir katılımcı var. Ziyaretçilerine geçen yıla göre daha fazla ziyaretçi geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

ORGANİZASYONLAR TAMAMLANDI

Malatya Günleri’nden de bahseden Başkan Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankara’da Malatya Günleri’ni düzenleyeceğiz. 12-15 Ekim tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Daha önceleri de Ankara'da düzenlenen Malatya Günlerimiz vardı. 2010'da Ankara'da yapıldı. 2011'de İstanbul’da yapıldı. 2012'de yine Ankara'da yapıldı. 2012'de İstanbul’da yapıldı. 2013'te Ankara Kültür Merkezi'nde yapıldı. O dönem içerisinde de yaptığımız Malatya Günleri’nde de on binlerce insan stantlarımızı ziyaret etti ve birçoğu, Malatya'ya gelmediğini oradaki Malatya'nın kültürel yapısında tarihi ve güzelliklerinden etkilendiğini ifade ettiler. Bu tanıtım günlerimizde hem Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Malatya Valiliğimiz, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri ile birlikte temsil ediyoruz. 13 ilçemizde kaymakamımız ve belediye başkanımız ile birlikte hem kültürel değerlerimizi hem de doğal güzellikleri sergiliyoruz. Biz yine Malatya’mızı her yönüyle Ankara'da 12-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kültür A.Ş bu konuda her türlü hazırlıkları, organizasyonları tamamlandı. Buradan tüm hemşerilerimizi Ankara'daki tanıtım günlerimize davet ediyorum.”

ÇOK KALİTELİ BİR MÜZE OLACAK

“20-29 Ekim tarihleri arasında Yöresel Ürünler Fuarı yapılacak. Her yörenin öne çıkmış, markalaşmış ürünlerini Malatyalı hemşerilerimizin ayağına getirmiş oluyoruz. Bu da Malatya'da daha önce 2 defa yapıldı. Bu 3’üncü olacak. Bu da çok ilgi gören etkinlikten birisi oluyor. Kendi ürünlerimizde de buradaki esnaf ve tacirlerimize tanıtmış oluyoruz” diyen Başkan Çakır, “30 Eylül Cumartesi günü saat 14'te Fotoğraf Makinesi Müzemizi de açacağız. Bu müze Türkiye'nin en büyük, aslında Avrupa'nın en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi olacak. Çok kaliteli bir müze olacak” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL