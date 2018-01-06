Geçtiğimiz hafta pazar günü gerçekleştirilen Genel Kurulda 221 oy alarak Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte tekrar göreve getirilen Malatya Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, dün odada yaptığı basın toplantısıyla kendisine destek verenlere teşekkür etti. Pazar ve pazarcı esnaflarının çektiği sıkıntıları dile getiren ve uzun vadede hizmetler yapacağına dikkat çeken Başkan Emre, önemli açıklamalarda bulundu.

2018 Yılı Malatya Seyyar Pazarcılar Odası Genel Kurulunu, geçen hafta Pazar günü yaptıklarını hatırlatan Başkan Emre, Genel Kurullarının Malatya’da gerçekleştirilen ilk Genel Kurul olduğunu söyledi.

GÜZEL BİR YARIŞ OLDU

Genel Kurul’da 4 aday olarak yarıştıklarını dile getiren Başkan Emre, “Genel Kurulumuzda esnaf arkadaşlarımız beni ve Yönetim Kurulu üyelerimi tekrar göreve getirdi. Ben esnaflarımıza bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz zaten pazar ve pazarcı esnafların sorunlarını biliyoruz. Çünkü 4 yıldır görevdeydik. Biz Malatya Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu olarak daima ilklere imza attık. Geçmiş dönemde 30 yıllık mevcut olan başkanla mücadele ettik ve Türkiye’de yüzde 90’la seçilen ilk oda başkanı unvanını da aldık ve tarihe geçtik. 2018 Yılı Genel Kurulumuz da böyle oldu. Gerçekleştirilen seçimde 4 aday olarak yarıştık, sağ olsunlar esnaf arkadaşlarım bize tekrar görev yetkisi verdi. Ben diğer aday arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Güzel bir yarış oldu” şeklinde konuştu.

HERKESE KAPILARIMIZ AÇIK

Genel Kurul’da kendisine destek verenlere teşekkür eden Başkan Emre, “Esnaflarımızın sorunlarını hakikaten biliyoruz. Eksikliklerimiz var. Biz bu eksiklikleri kendi aramızda konuştuk. Öncelikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’la istişareler yaparak problemlerin ve sıkıntılarımızın çözüm noktalarında birleşeceğiz. Sorunlarımıza çözüm önerisi olan herkese daima kapılarımız açık. Seçim esnasında bizlere destek veren başta oda başkanları olmak üzere Emniyet Müdürlüğümüze, Ticaret İl Müdürlüğümüze, Seçim Kurulu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Pazarcılık zor bir meslek. Odamızda diğer odalara nazaran zor bir oda. Biz ekip olarak sorunlarımızın altından kalkmaya çalışıyoruz. Bu konuda Malatya basınının daima desteğini gördük” diyen Başkan Emre, uzun vadeli projelerinden de bahsetti.

“PAZARCILIK MESLEĞİ PEYGAMBER MESLEĞİDİR”

Başkan Emre, sözlerine şöyle devam etti:

“Pazarcılık mesleği peygamber mesleğidir. Binlerce yıl önce de var, binlerce yıl sonra da olmaya devam edecek. Kimse pazarcılık mesleğini ne bitirebilir ne önüne geçebilir ne de engelleyebilir. Sadece çalıştığımız ortamı biraz daha düzeltmeye gayret edeceğiz. Biz çalışmaya razıyız. İşimizi severek yapıyoruz. Bizim işimiz para kazanmak değil de hak için halka hizmet ediyoruz. Biz piyasa dengesini sağlıyoruz. Mesela bir hafta pazarı kapatalım ve deneyelim. 1 liraya yediğimiz marulu ve mandalinanın kilosunu marketlerdeki fiyatını, 10 liraya aldığımız penyenin mağazalardaki fiyatını hep birlikte takip edelim. Biz denge unsuruyuz. Biz halktan yanayız. Biz hep birlikte el ele verirsek hem bağımız güçlenir hem de memleketimize hizmet noktasında birleşmiş oluruz.”

MUTLU SARIGÜL