Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorinde gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla fiyat artışı beklendiğini açıkladı. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "6 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 5-8 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Aralık ile biten haftada 3 milyar 745 milyon dolar azaldı. Altın rezervlerinde ise 29 Aralık haftasında 846 milyon dolar artarak 22 milyar 696 milyon dolardan 23 milyar 542 milyon dolara ulaştı.
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