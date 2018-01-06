Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorinde gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla fiyat artışı beklendiğini açıkladı. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "6 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 5-8 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Aralık ile biten haftada 3 milyar 745 milyon dolar azaldı. Altın rezervlerinde ise 29 Aralık haftasında 846 milyon dolar artarak 22 milyar 696 milyon dolardan 23 milyar 542 milyon dolara ulaştı.

HABER MERKEZİ