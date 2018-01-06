06 Ocak 2018 Cumartesi

Ekonomiden başlıklar

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 158,70 lira oldu. 158,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın 158,70 liradan, bin 45 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 62 liradan, 144,50 liradan alınan 22 ayar bilezik 148,50 liradan, bin 21 liradan alınan lira ziynet bin 41 liradan, 510 liradan alınan yarım ziynet 520 liradan ve 255 liradan alınan çeyrek ziynet 260 liradan satılıyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
Ekonomiden başlıklar

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorinde gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla fiyat artışı beklendiğini açıkladı. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "6 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 5-8 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Aralık ile biten haftada 3 milyar 745 milyon dolar azaldı.  Altın rezervlerinde ise 29 Aralık haftasında 846 milyon dolar artarak 22 milyar 696 milyon dolardan 23 milyar 542 milyon dolara ulaştı.

HABER MERKEZİ

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