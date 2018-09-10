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Ekmek zammı muamması devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı yeni yıla kadar ekmek fiyatlarında artış olmayacağı açıklamasıyla zam muamması yeni bir boyut kazandı. Türkiye’de Malatya dahil birçok ilde pideye zam yapılırken, Bakanın bu açıklamasıyla yapılan bu zammın geri çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

Ekmek zammı muamması devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı yeni yıla kadar ekmek fiyatlarında artış olmayacağı açıklamasıyla zam muamması yeni bir boyut kazandı. Türkiye’de Malatya dahil birçok ilde pideye zam yapılırken, Bakanın bu açıklamasıyla yapılan bu zammın geri çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:36
Ekmek zammı muamması devam ediyor

Bundan kısa bir süre önce Malatya’da pide ekmeğine zam yapılmış, 1 TL’den satılan pide ekmeği 1,25 TL’den satılmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde ekmeğe yapılan zammı değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıla kadar ekmek fiyatlarında artış olmayacağını açıklamasıyla vatandaşlarda ‘acaba ekmeğe verilen zam geri çekilir mi?’ algısı oluşmaya başladı. Verilen zammın geri çekilip çekilmeyeceğini yanıtlayan Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Büyükelçi, BUSABAH gazetesine konuşarak, ekmeğe zam yapmadıklarını ileri sürdü.

DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI

Pidenin gramajının yükseltilerek zamlandırıldığını dile getiren Başkan Büyükelçi, “Biz ekmeğe zam yapmadık. Ama ekmeğe zam yapılmayacak bir şey de yok. Pideyi de ekmekle hiçbir zaman karıştırılmaması gerekiyor. Pidenin maliyetiyle somunun maliyeti aynı değil. Biz pidenin gramajını yükselterek 25 kuruş zamlandırdık. Önceden pidenin gramajı 150 gramdı, şimdi 200 gram oldu. Aslında değişen bir şey olmadı. Un fiyatlarında bir düşüş sinyali yok. Bakanımız da una zam gelmediğini söyledi. Nasıl gelmedi, şu anki faturalarla, önceki faturaları karşılaştıralım” diye konuştu. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Ekmek Zammı
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