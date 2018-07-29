EKMEK GERÇEĞİ

Un ve mayaya gelen zammın ekmeğe de yansıyacağını açıklayan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, dün, bir aya kadar ekmek zammıyla ilgili talepte bulunacaklarını öne sürdü. Başkan Büyükelçi, “Birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da ekmek zamlanacak. 250 gramlık ekmek Malatya’da 1,50 TL olmaz ama 1,25 olur” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurması ve gelecek aydan itibaren 250 gramlık bir ekmeğin yaklaşık 1.50 TL olacağını açıklaması gözleri Malatya’ya çevirdi. Odalarında dün bir basın açıklaması yapan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde un ve mayaya gelen zammın haliyle ekmeğe de yansıdığını dile getiren Başkan Büyükelçi, ekmeğe gelen zamla ilgili Genel Başkanlarının bir açıklama yaptığını hatırlattı.

TALEPTE BULUNACAĞIZ

Ekmek zammıyla ilgili taleplerini bir aya kadar yapacaklarını açıklayan Başkan Büyükelçi, “Eylül ayı içerisinde ekmek zamlanacak. Elbette ki bu, illere göre değişiklik gösterecek. Kimi iller eylülde, kimi iller ekimde kimi iller ise kasımda ekmeği zamlandırır. Una yüzde 5 oranında, mayaya ise yüzde 10’un üzerinde bir zam geldi. Bu zam da ekmeğe yansıyacak. Bu zam birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da ekmek zamlanacak. 250 gramlık ekmek Malatya’da 1,50 TL olmaz ama 1,25 olur. Ve buna göre de gram ayarlaması yapılır. Bu zam bizim uhdemizde olan bir şey değil. Un, maya ve işçilikle ilgili fiyat artışı ekmeğe haliyle ekmek zammına yansıyacak. Malatya’da daha zam talebinde bulunmadık. Bütün iller talepte bulunduktan sonra bizler de talepte bulunacağız. Talebimizi 1 aya kadar yaparız. Bir ay sonra ekmek Malatya’da da zamlanacak” şeklinde konuştu.

ONAY VERİLMEDİ Mİ?

Diğer taraftan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı yönündeki beyanlara ilişkin açıklama yaptı. “Birliğimiz tarafından ekmek fiyatlarının artırılmasına ilişkin bir tarifeye onay verilmemiştir” diyen Yılmaz, kendilerinin onaylamadığı tarifelerin yürürlüğe giremeyeceğini kaydetti.

TİCARET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı da ekmek zammıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur. Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Ekmek fiyatları, tacirlerimiz için, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir. Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur. Burada hazırlanan fiyat tarifesi teklifi görüş için Bakanlığımıza gönderilmeden önce ilgili Federasyonun da görüşü alınmaktadır. Daha sonra söz konusu tarifeler Bakanlığımızın görüşünün alınmasının ardından esnaf odaları birliği tarafından onaylanması sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir. Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” sözlerine yer verildi.