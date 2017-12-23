23 Aralık 2017 Cumartesi

Ekmeğini çerçeveden çıkarıyor

38 yıldır yaptığı çerçeveler onun ekmek kapısı oldu. Mesleğini sevdiğini söyleyen Mustafa Lekesiz, çalışmalarının çok beğenildiğini belirtti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:23
Ekmeğini çerçeveden çıkarıyor

Lekesiz, "Uzun yıllardır bu sektörde hizmet veriyorum. 38 yıl oldu ve mesleğimi çok seviyorum. İş yerimize ve yaptığım çalışmalara Malatyalılar yoğun ilgi gösteriyor. Sanat merkezinden ve vatandaşlardan gelen resimlere biz çerçeve yapıyoruz. Bu iş çok bilenen ve popüler bir iş değil. Lakin el emeği, göz nuru bir iş” dedi.

MESLEĞE İNŞATTA BAŞLAMIŞ 
İnşaatlarda cam takarak mesleğe başladığını belirten Lekesiz, “Bu mesleğe inşaatlarda cam takarak başladım. Küçük Sanayi’de iş yerim vardı, daha sonra sanatsal çerçeve resim galerisini açtım ve burada hizmet sunuyoruz. Malatyalılar yoğun ilgi gösteriyorlar. Buraya gelen müşterilerimiz evlerinde veya sanat merkezinde yapılan resimlerin üzerine çerçevesini getiriyor ve biz de sanatsal dokunuş yapıyoruz. Fiyatlarımız her bütçeye uygun olarak mevcut. Bizim mesleğimiz hiçbir zaman bitmez. Ben 38 yıldır bu işi yapıyorum. Tabi bir gün bırakacağım. İşimi bırakacağım kişiler ise elbette ki çalışanlarım olacaktır. Üzücü tarafı çırak ve kalfa bulmakta bayağı zorlanmıyorum diyebilirim. İş yerimizde yağlı boya olarak çalışan arkadaşlarımız var, burada hizmet sunuyorlar. Malatyalı hemşerilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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