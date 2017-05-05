05 Mayıs 2017 Cuma

Ekmeğe zam yok

Bazı şehirlerde ekmek fiyatlarına zam yapıldığı haberleri üzerine Malatya’da da aynı zammın yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bu anlamda, temel gıda maddelerine fahiş miktarda zam yapılmadığı sürece Malatya’da ekmek fiyatlarında artış olmayacağı öğrenildi.

05 Mayıs 2017 Cuma 11:14
Ekmeğe zam yok

  Başta İzmir ve Kocaeli olmak üzere bazı illerde ekmeğe zam yapılması, akıllara “Malatya’da da ekmeğe zam yapılacak mı?” sorularını akıllara getirdi. Ramazan ayına sayılı günler kala Malatya’da ekmeğe zam yapılacak mı, yapılmayacak mı sorusunun cevabını BUSABAH’a yanıtlayan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mustafa Avşar, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ekmeğe zam olmayacağını ifade eden Başkan Avşar, vatandaşların bu konuyu merak ettiklerini söyledi.

RAMAZAN PİDESİNE DE ZAM YOK
  Ekmeğe zam yapmayı düşünmediklerini belirten Başkan Avşar, “Temel gıda maddelerinde; yani buğday, un, maya ve diğer katkı maddelerinde fahiş bir artış olmadığı sürece bu yıl ekmeğe zam düşünmüyoruz. Çevre illerde ve bazı büyükşehirlerde ekmeğe zam yapılmış olabilir ama Malatya’da şu sıralar ekmeğe zam yapılmayacak. Temel girdilerde yüklü bir fiyat artışı olmadan ekmeğe bu yıl zam uygulanmayacak. Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımız Ramazan pidesinde zam olup olmayacağını da merak ediyor. Ramazan pidesinde de fiyatlar aynı kalacak” ifadelerini kullandı.

ESNAFLARIMIZ EKMEK FİYAT TARİFELERİNE UYUYOR
  Çevre illerde ekmek fiyatları artsa da Malatya’da ekmek fiyatlarının aynı kalacağını açıklayan Başkan Avşar, şunları dile getirdi:

“Fırıncı esnaflarımızın ekmeğe zam yapılması yönünde talepleri yok. Zaten piyasada bir fiyat istikrarı var. Esnaflarımız da birbirine uyumlu bir şekilde hareket ettikleri için bu konuda herhangi bir sıkıntı da yok. Esnaflarımız ekmek fiyat tarifelerine uyuyor. Bu yıl ekmekten yana herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bütün fırıncılarımız kayıt altında, ekmek fiyatlarında herhangi bir fark da yok. Halk ekmek fiyat olarak biraz düşük o da belediye ekmeği. Bu, vatandaşlara yönelik gerek siyasi gerek amme hizmeti gerekirse de ticari amaçlı bir hizmet. Halk ekmeğin fiyatı zaten belli ve 85 kuruştan satılıyor. Malatya’da ekmek fiyatında bir sıkıntı yok. Bu yıl tedirgin olmaya gerek yok. Çevre illerinde ve büyükşehirlerde ekmek fiyatları artsa da Malatya’da ekmek fiyatları 1 TL’dir.”

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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