Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri mahalleleri, sokakları ilaçlamaya devam ediyor. Yeşiltepe Seyran Mahallesi’ndeki ilaçlama hizmeti bu yönüyle vatandaşların takdirini toplarken, vatandaşlar mahallelere ve sokakların daha sık ilaçlanmasını istediler.

EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sosyal belediyeciliğin böyle olduğunu söyleyen Ali Yıldırım isimli vatandaş, “Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sık sık sokak ve mahallelere gelip ilaçlama yapıyor. Gerçekten de ilaçlamanın çok büyük etkisi var. Özellikle sivrisinekten, karasinekten durulmuyordu. Şimdi ise bunlar yok sıcaktan duramıyoruz. Bizler ekiplere teşekkür ediyoruz. İşte devamlı dile getirilen sosyal belediyecilik bu” diye konuştu.

TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

İlaçlama ekiplerinin daha sık gelmesini isteyen Fatma Öztürk isimli vatandaş ise, “İlaçlamanın yararı elbette ki var. Bizler mahalle sakinleri olarak bunu takdirle karşılıyoruz. Sık aralıklarla ekipler gelip ilaçlama yapıyorlar. Geçen yıllar hiç etkisi olmuyordu ilaçlamanın. Ancak bu yıl çok daha farklı. Sivrisinekler var ama o kadar etkili değiller. Bizler çok memnunuz, ama daha sık gelirse ekipler daha da memnun olacağız” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL