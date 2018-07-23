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Ekim alanı daraldı ama rekolte iyi olacak

Narmikan kavununda bu yıl ekim alanı daralsa da rekolteyi iyi beklediklerini ifade eden Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, kavun fiyatı hakkında da konuştu. Başkan Aslantürk, “Beklentimiz kavunun kilosu 1,5-2 TL olsun; ama gönül ister ki 3 TL olsun ve çiftçimiz para kazansın” dedi.

Ekim alanı daraldı ama rekolte iyi olacak

Narmikan kavununda bu yıl ekim alanı daralsa da rekolteyi iyi beklediklerini ifade eden Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, kavun fiyatı hakkında da konuştu. Başkan Aslantürk, “Beklentimiz kavunun kilosu 1,5-2 TL olsun; ama gönül ister ki 3 TL olsun ve çiftçimiz para kazansın” dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:27
Ekim alanı daraldı ama rekolte iyi olacak

Yerli karpuz ve kavun sezonun başlamasına sayılı günler kala, Türkiye’de ün yapan narmikan kavunun durumu merak konusu oldu. Arguvan’da yaşanan sulama suyu probleminin ve son dönemde yaşanan yağışların narmikan kavunundaki rekolteyi etkileyip etkilemediğini ve bu yılki kavun fiyatlarının ne olacağını BUSABAH gazetesine değerlendiren Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, yüreklere bir nebze olsun su serpti.

Narmikan kavunun hem kokusu hem de tadıyla aranan bir kavun olduğunu dile getiren Başkan Aslantürk, şu aşamada narmikan kavununun çok sıkıntılı bir pozisyonda olmadığını söyledi.

BAZI BÖLGELERDE SULAMA DEVAM EDİYOR

Kavun ekim alanının biraz daraldığını dile getiren Başkan Aslantürk, “Bu yıl kurak bir iklim yaşadığı için Narmikan kavununun ekim alanı biraz daraldı. Arguvan civarında neredeyse 8-10 bin dönüm kadar bir kavun ekim alanı var. Hala olgunlaşma dönemine gelmedi. Narmikan’ın bir bölgesinde sulu olan yerlerde hala kavunun sulaması devam ediyor. Kıraca yani susuz olan yerlerde ekim alanı var, bu kavun cinsinin hasadı ekim ayına doğru yapılıyor. Sulu olan yerlerdeki kavunların hasadı ise bu ayın sonu gelecek ayın başına doğru hasadı yapılıyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİLERİMİZ ZOR ŞARTLARDA ÜRETİYOR

Kavunun rekoltesi ve bu yılki fiyat konusunda temennisini ifade eden Başkan Aslantürk, “Ekim alanına göre bakıldığında bu yıl kavun rekoltesinde sıkıntı olmaz. Havalar ilk etapta kurak gitti ama sonra bölge çok iyi yağış aldı. Bu yıl rekoltemiz geçen yıla göre belki iyi olur. Yağışlar zamanında gelmedi ama sonra iyi yağdı. Bu yağışlar arpaya, buğdaya, hububata çok faydalı olmadı yalnız nohut, kavun, karpuz gibi ürünlere çok faydalı oldu. Fiyat olarak tam net bir şey yok. Başka illerde de kavun ekim alanları çoğaldı. Elazığ, Manisa, Mersin, Adana ve Konya’da kavun ekim alanları var. Eğer hasat aynı döneme denk gelirse kavun fiyatları düşük olur. Beklentimiz kavunun kilosu 1,5-2 TL olsun ama gönül ister ki 3 TL olsun ve çiftçimiz para kazansın. Çiftçilerimiz zor şartlarda üretiyor. Her türlü ürünün girdisi çok yüksek. Riski yüksek. İşçiliği oldukça zor. Temennimiz çiftçilerimiz yaptığı işlemlerde, üretimlerinde çok iyi para kazansın” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Turan AslantürkKavunMalatya
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